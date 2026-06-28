Fallece José López Carreras, componente histórico de la rondalla Els de la Fileta de Castelló

Castellón despide con dolor a José López Carreras, componente durante un tiempo de la rondalla Els de la Fileta, grupo referente de la música tradicional castellonense con más de 40 años de trayectoria. El funeral por su alma tendrá lugar este lunes, a las 4 de la tarde, en el Tanatorio La Magdalena.

La rondalla Els de la Fileta se ha caracterizado por interpretar canciones folclóricas y populares, manteniendo una forma propia de entender la música tradicional, con letra y música compuesta por Ximo Fabregat. Su repertorio forma parte de la memoria musical de Castellón, con temas que se han convertido en himnos para muchos castellonenses, como Anem, anem y Castellonera. Entre sus canciones más recordadas figuran también Visc molt propet de Lledó, La Mota y El segon Molí.

José López estuvo presente en el 25 aniversario de la creación del grupo, celebrado en 2009 con un concierto extraordinario en el Teatro Principal. Entonces recordó los inicios de la rondalla: “Primero fueron serenatas, en las rondas de mayo. Después pasamos a las canciones folclóricas y populares, convirtiéndose en un grupo referente en la música tradicional”.

También evocó cómo nació el proyecto: “Dos pandillas de amigos decidimos unirnos para cantar las canciones de ronda y, después, decidimos convertirnos en una rondalla folclórica”. De aquella primera etapa surgió la grabación de un primer disco con algunas canciones que acabarían convirtiéndose en señas de identidad para Castellón. Junto a José López y Ximo Fabregat, figuran entre los componentes históricos del grupo Tomás Amella, Santiago Huguet, Paco Salvador, Tony Palau y José Fabregat.

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Els de la Fileta fueron distinguidos como Fadrins d’Honor de la Magdalena 2025 por su aportación a la música tradicional de la ciudad y por contribuir a la difusión y preservación del folclore local. Su trayectoria ha permitido mantener vivas las raíces musicales de Castellón y acercarlas a nuevas generaciones.