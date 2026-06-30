Más de 500 aspirantes optan a 15 plazas de la Policía Local de Castelló.

El proceso selectivo para incorporar nuevos agentes a la Policía Local ha comenzado hoy en las Instalaciones Deportivas Gaetà Huguet con la celebración de la prueba obligatoria de medición de estatura, primera fase de la convocatoria impulsada por el Ayuntamiento para cubrir un total de 15 plazas, de las que siete corresponden al turno libre y ocho al turno de movilidad. La convocatoria ha despertado un notable interés, tal y como refleja el elevado número de solicitudes presentadas, con un total de 503 aspirantes que competirán por acceder al cuerpo y formar parte de la plantilla de la Policía Local.

Esta oferta pública de empleo permitirá continuar reforzando los recursos humanos del cuerpo de seguridad municipal y avanzar en el objetivo de incrementar el número de efectivos para dar respuesta a las necesidades de la ciudad. Además, la previsión municipal contempla la posibilidad de ampliar esta convocatoria hasta cerca de una treintena de plazas, en función de las necesidades organizativas y de la planificación prevista para los próximos meses.

Las pruebas realizadas hoy, consistentes en la prueba de medición, constituyen el primer filtro del proceso selectivo. El próximo 8 de junio se llevarán a cabo las pruebas físicas, que darán paso posteriormente a las pruebas psicotécnicas y a los ejercicios de conocimientos. Una vez superadas todas las fases previstas en las bases de la convocatoria, los aspirantes que obtengan las mejores calificaciones podrán incorporarse a la Policía Local tras completar el correspondiente proceso de formación.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha destacado que "estas oposiciones son una grandísima noticia porque nos van a ayudar a seguir completando la plantilla de la Policía Local y a seguir avanzando en el compromiso de este equipo de gobierno de reforzar la seguridad de la ciudad con más efectivos". En este sentido, ha subrayado que “la incorporación de nuevos agentes permitirá mejorar la capacidad de respuesta del cuerpo y seguir ofreciendo un servicio público más cercano, eficaz y adaptado a las necesidades de los vecinos”.

Realización de la prueba de medición en las Instalaciones Deportivas Gaetà Huguet. / Redacción

El edil ha puesto también en valor la elevada participación registrada en esta convocatoria, al considerar que "el hecho de que 503 personas hayan presentado su solicitud demuestra el importante interés que existe por formar parte de la Policía Local y desarrollar una carrera profesional al servicio de los castellonenses". Según ha señalado, “esta respuesta evidencia el atractivo de una profesión esencial para garantizar la convivencia, la seguridad y la atención a la ciudadanía”.

Por último, Ortolá ha agradecido el trabajo desarrollado por el tribunal calificador, el personal municipal y todos los profesionales implicados en la organización de las pruebas, cuya coordinación ha permitido que esta primera jornada del proceso selectivo se desarrollara con normalidad. Asimismo, ha deseado suerte a todos los aspirantes que continúan en las siguientes fases de la oposición y ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento de seguir fortaleciendo la Policía Local con nuevas incorporaciones.