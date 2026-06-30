Máxima tensión en la Marjaleria: alrededor de 40 vecinos se encaran a los okupas de una vivienda

Alrededor de 40 vecinos se han concentrado esta tarde junto a una vivienda okupada, este lunes, ubicada en la Primera Travessera en contra de la entrada ilegal de varios adultos y al menos siete menores en la casa donde se han quedado y que pertenece a un banco en la actualidad, según ha podido saber este periódico, de ahí que, por el momento, no haya tenido lugar ninguna denuncia con respecto a la okupación. Durante la tarde se han oído gritos de ambas partes en una jornada donde también ha estado presente la Policía Local con el fin de poder actuar en el caso de que se produjera algún altercado de gravedad.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, se ha pronunciado en la mañana de este martes sobre la okupación al afirmar que "la mejor manera de combatir la okupación es cambiando la ley nacional y eso lo hará el PP cuando llegue a gobernar porque nos cuesta mucho sacarlos cuando entran, ya que solo los puede sacar el propietario una vez entran y tiene que ser a través de una denuncia y ser desahuciado en el juzgado". Carrasco ha insistido en que es un problema y si se detecta antes de las primeras 24 horas "conseguimos evitar esta situación, de ahí que la colaboración vecinal al detectar este tipo de situaciones sea fundamental". En los últimos 15 meses "se han frenado 25 okupaciones ilegales en Castellón, por lo que es un problema nacional y lo primero que hay que hacer es cambiar la ley".

En el mismo sentido se ha pronunciado el concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Ortolá, quien ha estado presente este martes en la concentración y ha dicho que estas son las consecuencias de las nefastas leyes del gobierno criminal de Pedro Sánchez que acaban pagando los vecinos. No queremos aquí okupas en Castellón, pero estamos cogidos de manos por las leyes nefastas de Sánchez y vamos a trabajar para echarlos y para poner los medios como llevamos haciendo desde que entramos en el gobierno”.