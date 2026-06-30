Cambios en el tráfico en esta importante avenida de Castelló. Los desvíos alternativos para poder circular

El Ayuntamiento de Castelló va a llevar a cabo trabajos de jardinería y saneamiento por motivos de seguridad en el arbolado de la zona en una importante avenida de Castelló, del 1 al 3 de julio, y que afectará al tráfico.

Así, el concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad y Movilidad, Gonzalo Romero, ha indicado que “debido a estos trabajos será necesario restringir el tráfico la circulación en ambos sentidos en esta avenida de Enrique Gimeno, en el tramo comprendido entre la avenida de Alcora y la avenida Ribesalbes, en horario de 7.00 a 15.00 horas de miércoles a viernes".

El edil ha explicado que “esta restricción se debe a las dimensiones del arbolado objeto de los trabajos, ya que por sus características se imposibilita mantener el tráfico abierto, incluso de forma parcial, priorizando la seguridad tanto de conductores y peatones del entorno como del personal encargado de la ejecución de los trabajos”.

"En el caso de ejemplares que deban de ser sustituidos, se hará con árboles misma especie”, ha explicado.

Señalización y desvíos alternativos

Romero también ha querido insistir en que “con el fin de minimizar las afecciones al tráfico y garantizar la seguridad vial durante la ejecución de los trabajos, se ha elaborado un plan de señalización y desvíos de la circulación, en el que se contemplan los itinerarios alternativos para el tráfico general, los desvíos provisionales del transporte público y la correspondiente señalización de obra.

Así, los vehículos que circulen por la avenida Enrique Gimeno serán desviados por la Quadra de la Salera, permitiendo la conexión con la avenida Ribesalbes y la avenida de Alcora, según el sentido de la marcha. Asimismo, “se permitirá el acceso a residentes, actividades económicas y demás accesos autorizados siempre que las condiciones de seguridad derivadas de la ejecución de los trabajos lo permitan”, ha subrayado Gonzalo Romero.