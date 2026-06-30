Las cifras de la tradicional 'torrà' de las fiestas de Sant Pere en el Grau: 700 kilos de sardinas, 250 litros de vino y 400 barras de pan

Las fiestas de Sant Pere continúan este martes con uno de sus actos más emblemáticos como es la tradicional torrà organizada por la Cofradía de Pescadores San Pedro en la que se han repartido 700 kilos de sardina, 250 litros de vino y 400 barras de pan, lo que ha supuesto cerca de 3.500 raciones, en la explanada de la lonja.

En el acto han participado la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y en el reparto también han colaborado la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner; el concejal de Comercio y Consumo, Alberto Vidal; el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez; las reinas de las fiestas de Sant Pere 2026, Claudia Albert Giner y María Salom Fallán; el presidente infantil, Miguel Ramírez León; y el presidente de la Comissió de Festes de Sant Pere, Miguel Valerino, junto a miembros de la corporación municipal y representantes de diferentes entidades del distrito marítimo.

Carrasco ha señalado que la torrà “es una de las mejores muestras de nuestras raíces como pueblo pescador y trabajador, que durante estos días se vuelca en la celebración de sus fiestas”.

“Se trata de uno de los actos más populares, participativos y festivos de Sant Pere, una cita que permite compartir nuestras tradiciones alrededor de un producto tan vinculado a la historia y a la forma de vida del Grao como es la sardina”, ha afirmado.

La alcaldesa ha subrayado también que “esta celebración refleja el carácter abierto, hospitalario y participativo del Grao, con unas fiestas que invitan a castellonenses y visitantes a compartir nuestras tradiciones” y ha agradecido “el trabajo de la Cofradía de Pescadores, de la Comissió de Festes y de todas las personas que hacen posible esta jornada”.