Si te gusta el cine, aquí tienes la programación para este verano en los barrios de Castelló

El Ayuntamiento de Castelló ha programado, a través de la concejalía de Barrios y Participación Ciudadana, la campaña Cine en los Barrios, una iniciativa enmarcada dentro del programa de dinamización de estas zonas que se desarrollará desde el 4 de julio hasta el 12 de septiembre en distintos barrios de la ciudad.

El edil Paco Cabañero, acompañado de varios líderes vecinales, ha destacado que todas las proyecciones comenzarán a las 22.00 horas y el calendario es el siguiente:

4 de julio, Parque de la botánica Carmen Albert: Paddington: Aventura en la Selva.

10 de julio, bulevar Blasco Ibáñez: Paddington: Aventura en la Selva

11 de julio, Parque Litoral: Jurassic World: El Renacer

17 de julio, Penyeta Roja: Superman

24 de julio, Perpetuo Socorro: Coartadas

25 de julio, Parque Litoral: Voy a Pasármelo Mejor

8 de agosto, Caseta de la Marjalería: Mufasa: El Rey León

22 de agosto, Parque Litoral: El Casoplón

12 de septiembre, San Lorenzo: Voy a pasármelo mejor

Un momento de la presentación de la campaña, este martes. / Mediterráneo

Cabañero ha recordado “la gran acogida que tuvo la primera edición el pasado año, donde cientos de vecinos participaron en las sesiones programadas, consolidando esta campaña dentro del conjunto de campañas dinamizadoras organizadas desde la Concejalía de Barrio para fomentar la convivencia, el ocio familiar y la revitalización del tejido social y asociativo”.

Así el concejal ha asegurado que “esta campaña de Cine en los Barrios volverá a llenar las plazas de los barrios generando espacios de encuentro para todas las edades. Este año, además, se refuerza la programación con más sesiones, llegando a la playa, con el objetivo de llegar a un público aún más amplio”.

Cabañero ha detallado que “en total son nueve sesiones que se llevarán a cabo en los barrios y en la playa de nuestra ciudad. Como desde que llegamos a gobernar, seguimos poniendo en valor los barrios como espacios vivos y participativos”.

“Con esta segunda edición, Castellón reafirma su compromiso con la dinamización de los barrios, consolidando “Cine en los Barrios” como una cita destacada dentro de la agenda cultural local. La apuesta por dinamizar los barrios con numerosas actividades hacen que los barrios se llenen de vida, porque los barrios hacen ciudad”, ha resumido el edil.

Unos barrios más "vivos"

Antonio Sánchez, vicepresidente de la Asociación de Vecinos San Lorenzo, ha comentado que “se trata de una actividad muy bien pensada, ya que hace muchos años que se traía el cine de barrio a los barrios y ahora vuelve. Esto es una manera de reivindicar que los barrios estamos vivos”.

En nombre de la Asociación de Vecinos del Bulevar Blasco Ibáñez ha intervenido su presidente Ignacio Dorda, quien ha agradecido al Ayuntamiento de Castelló la puesta en marcha de esta iniciativa afirmando que “nos parece muy positiva de cara hacia la gente que se queda en Castellón durante el verano. Y espermos que la respuesta de los vecinos y vecinas sea positiva en el barrio”.