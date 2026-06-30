Compromís exige a Carrasco actuar contra la suciedad, las plagas y el deterioro urbano detectados en Gran Vía

El portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló, Ignasi Garcia, junto con la diputada en Les Corts Valencianes, Verònica Ruiz, y el concejal Pau Sancho, han visitado el proyecto de salud comunitaria impulsado desde el Centro de Salud Gran Vía para conocer de primera mano el trabajo que desarrollan los profesionales sanitarios y las entidades del barrio para identificar aquellos factores que condicionan la salud y la calidad de vida del vecindario.

Durante el encuentro, los representantes de Compromís han conocido las conclusiones de un proyecto que analiza los principales problemas del barrio desde una perspectiva comunitaria y que pone de manifiesto que la salud también depende del estado de las calles, de la limpieza, de la accesibilidad o del control de plagas.

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha lamentado que "mientras los profesionales sanitarios y el tejido asociativo realizan un trabajo riguroso para detectar las necesidades de los barrios, el gobierno de Begoña Carrasco sigue sin dar respuesta a los problemas más cotidianos que afectan a la calidad de vida de la ciudadanía".

Compromís en el Centro de Salud Gran Vía. / Redacción

El proyecto identifica deficiencias que también se repiten en otros barrios de Castelló, como la proliferación de ratas, la falta de limpieza en diversas calles y el mal estado de muchas aceras, que dificultan la movilidad de las personas mayores y de las personas con movilidad reducida.

"El proyecto de salud comunitaria de Gran Vía ha identificado problemas que cualquier vecino conoce porque los sufre cada día: plagas de ratas, suciedad y aceras deterioradas. Lo que falta es que el Ayuntamiento deje de ignorar estas realidades y actúe de una vez", ha afirmado Garcia.

El portavoz valencianista ha reivindicado el valor de los proyectos de salud comunitaria como una herramienta útil para que las administraciones conozcan las necesidades reales de los barrios. "No sirve de nada escuchar a los barrios si después las conclusiones acaban guardadas en un cajón. El Ayuntamiento debería aprovechar este trabajo para planificar mejor sus actuaciones y priorizar aquello que realmente preocupa al vecindario", ha señalado.

Finalmente, Garcia ha instado al gobierno municipal a actuar con urgencia. "Pedimos a la señora Carrasco que deje de gobernar desde los despachos y empiece a escuchar lo que ocurre en los barrios. La limpieza, el mantenimiento, el control de plagas y la accesibilidad también son políticas de salud, y abandonarlas es abandonar la calidad de vida de los castellonenses", ha concluido.