Así es el consultorio de la Marjaleria de Castelló que vuelve a abrir. Este es su horario y el día que presta servicio

El consultorio de la Marjaleria ha vuelto a abrir sus puertas este martes que permanecían cerradas desde el 2020 y sin ofrecer el servicio sanitario desde entonces, junto a la sede de la asociación de vecinos y la cafetería ubicados en la marjal de Castelló. Así lo ha comunicado este martes la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, quien ha visitado este martes el centro auxiliar médico junto a la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner; la delegada del Consell, Susana Fabregat; así como la directora territorial de Sanidad, Eva Suárez; la directora de Atención Primaria del Departamento de Salud de Castellón, Anabela Llobet; la directora de Enfermería del Departamento de Salud de Castellón, Graciela Alcaide; además de los miembros de la asociación de vecinos, Robert Yebra y María Faulí.

Carrasco y otras autoridades han visitado el consultorio médico. / Mediterráneo

El recinto, que cuenta con un médico y una enfermera, ofrecerá servicio desde este martes y hasta el 1 de septiembre, cada martes de 12.00 a 14.00 horas y a él puede acudir “cualquier persona de la zona que tenga una consulta médica que no sea una urgencia, siempre llevando consigo la tarjeta SIP", según ha explicado Suárez. En el resto de horarios durante la semana la atención se cumplimentará en los otros centros que tenemos en el Grau, que son el CSI del Grau de Castellón y el consultorio auxiliar del distrito marítimo.

Por su parte, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha explicado que hoy "la Marjaleria está de enhorabuena porque estamos ante una apertura muy reivindicada por los vecinos y vecinas que ya disponen, de nuevo, de este servicio de la sanidad pública que amplía los puntos sanitarios de referencia en el Grao y, por tanto, evita desplazamientos a los vecinos”.

Interior del recinto sanitario auxiliar. / Mediterráneo

Para Carrasco “hoy ponemos de manifiesto que cuando hay voluntad política por parte de todas las administraciones, la ciudadanía sale ganando. Porque hoy la Marjaleria gana la reapertura del consultorio médico que cerró el gobierno de PSOE y Compromís en 2020 y no hicieron nada por reabrirlo”. Además, ha agradecido asimismo “la implicación de la Conselleria con la ciudad de Castellón. Gracias a este apoyo hoy podemos decir que, una vez más, cumplimos con la palabra dada. Porque la reapertura de este consultorio estaba dentro de nuestro programa electoral. Nos comprometimos con ello y hoy es una realidad”.

La primera edila ha insistido en que “era muy importante recuperar este servicio en verano, que es cuando se multiplica la afluencia de gente en la Marjaleria y especialmente porque evita desplazamientos a otros centros de salud del Grao y va a permitir que los cerca de 15.000 vecinos y vecinas que tiene esta zona durante el verano acudan para cualquier consulta médica, repetir medicación o realizar curas”.

Colaboración institucional

La delegada del Consell, Susana Fabregat, ha hecho hincapié en que esta apertura “es fruto de la colaboración tanto municipal como autonómica. Gracias a ese trabajo en equipo hemos podido conseguir que este consultorio, que hace seis años cerró el gobierno del Botànic, hoy esté abierto. El diálogo y la colaboración surge y, con ello, ayudamos a mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de aquí, de la Marjaleria”.

Estantería con material sanitario. / Mediterráneo

Refuerzo personal médico en el Grau

Tanto Suárez como la directora médica de Atención Primaria del Departamento de Salud de Castellón, Anabela Llobet, han resaltado el aumento del servicio aasistenciala la población de la zona básica de salud del Grao “con la incorporación este año de un médico más en plantilla en el CSI y otro médico para reforzar las guardias del Punto de Atención Continuada, de modo que ahora hay dos facultativos de forma permanente en Urgencias”.

Los vecinos han agradecido también la puesta en marcha de este servicio “sobre todo para la población más envejecida, ya que muchos no disponen de vehículo propio y para desplazarse a sus centros de salud habituales”.