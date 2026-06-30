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Ya hay fecha para que la ayuda de Castelló para los afectados del terremoto salga hacia Venezuela

Reunión del concejal Sales con el presidente de ASOVECAS

Rescate internacional busca sobrevivientes en La Guaira.

Rescate internacional busca sobrevivientes en La Guaira. / Miguel Gutiérrez

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Ramón Pérez

Castellón

El Ayuntamiento de Castelló ya ha puesto fecha a la salida de la ayuda de los castellonenses a los afectados por el terremoto de Venezuela tras la reunión que este martes ha mantenido el concejal de Convivencia Social e Interculturalidad, Vicent Sales, con el presidente de la Asociación Venezolanos de Castelló (ASOVECAS) Luis Méndez.

En esta cita el concejal y el representante de la ASOVECAS han tratado la situación en el país sudamericano tras los terremotos acaecidos la semana pasada, que puso en marcha en la ciudad de Castellón de la campaña de recogida de alimentos y productos de primera necesidad para los afectados Tu ayuda lleva esperanza, tu generosidad salva vidas, que tuvo lugar durante el pasado fin de semana.

Reunión de Sales con Méndez.

Reunión de Sales con Méndez. / Mediterráneo

Sales ha anunciado que “será el domingo 12 de julio cuando está previsto el flete y envío de esta ayuda que han aportado de manera solidaria los vecinos y vecinas Castellón a través del punto de recogida que se instaló en la plaza de María Agustina. Un envío que es posible gracias al apoyo del Ayuntamiento de Castellón”.

El edil ha indicado que este envío de ASOVECAS, en colaboración con el Ayuntamiento, se está gestando a través de una ONG venezolana, la fundación FundaPROCURA, que atiende a personas con discapacidad motora y sin recursos económicos”.

Sales ha querido también destacar “la gran respuesta solidaria que, una vez más han demostrado los vecinos y vecinas de Castellón en auxilio del pueblo venezolano”.

El edil ha recordado que “en la actualidad son más de 3.000 vecinos y vecinas de origen venezolano los que viven en nuestra ciudad. Unas personas que están viviendo desde hace días momentos de gran angustia y preocupación por lo que está ocurriendo en su país y por cómo está afectando a sus familiares, amigos o conocidos”.

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Finalmente, Sales ha querido insistir en que “desde el Ayuntamiento de Castellón seguiremos apoyando en todo lo que esté en nuestras manos a los venezolanos, colaborando con asociaciones como ASOVECAS para mejorar la situación de las personas que se han visto afectadas por estos terremotos y a los venezolanos y venezolanas que viven en nuestra ciudad”.

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