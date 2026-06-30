Vídeo: Un menor resulta herido en una aparatosa cogida durante las fiestas de Sant Pere del Grau de Castelló

Un menor de 16 años ha resultado herido este martes durante la prueba de vacas celebrada en el Grau de Castelló con motivo de las fiestas de Sant Pere. La cogida se produjo en el recinto taurino y causó momentos de tensión entre los asistentes.

El joven, de nacionalidad marroquí, fue atendido en la enfermería del propio recinto taurino. Según el parte médico al que ha tenido acceso este periódico presentaba un puntazo superficial en la pierna derecha y varios varetazos, por lo que no fue necesario su traslado a ningún centro sanitario. Tras recibir asistencia, se marchó a casa acompañado por familiares.

En un primer momento, la cogida generó preocupación por el alcance de las heridas, pero finalmente la atención pudo resolverse en la misma enfermería del recinto. El menor estaba acompañado por su abuela y sus padres fueron avisados, según fuentes municipales. Recordar que con 16 años los menores ya tienen permitida la entrada al recinto. El animal pertenece a la ganadería valenciana Hermanos Cali.

La agenda del martes

La agenda de este martes continúa con diferentes actos previstos a lo largo de la tarde y la noche. A las 16.00 horas está previsto el Concurso de Truk en la calle Tripulantes de la Paca, 1, y a las 18.00 horas la Misa de Difuntos del Grao. Media hora después tendrá lugar el XXXVIII Concurso de ganaderías Trofeo San Pedro en el recinto taurino.

A las 19.00 horas se celebrará la actividad “A bailar la peonza” en la avenida San Pedro, 28, mientras que a las 19.30 horas están previstos el desfile, la entrada y la prueba de toros por las calles del Grao y en el recinto taurino. La programación incluye también teatro valenciano, la tradicional torrà de la sardina, música y actos taurinos durante la noche, como la embolada de los toros de la tarde a medianoche.