Nueva okupación en la Marjaleria: "Las primeras 24 horas y la colaboración ciudadana son fundamentales"

Los vecinos de la Marjaleria han alertado de una nueva okupación de una vivienda en esta zona del término municipal de de Castelló este lunes, exactamente en la Primera Travessera y han convocado una movilización para esta tarde.

A este respecto, la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha sido rotunda al afirmar que "la mejor manera de compatir la okupacion es cambiando la ley nacional y eso lo hará el PP cuando llegue a gobernar porque nos cuesta mucho sacarlos cuando entran ya que solo los puede sacar el propietario una vez entran y tiene que ser a través de una denuncia y ser desahuciado en el juzgado".

Carrasco ha manifestado este martes que es un problema y si se detecta antes de las primeras 24 horas "conseguimos evitar esta situación". En los últimos 15 meses "se han frenado 25 okupaciones ilegales en Castellón, por lo que es un problema nacional y lo primero que hay que hacer es cambiar la ley, tenemos una ley de Pedro Sánchez que protege a los okupas y ante la falta de seguridad, la gente deja de alquilar sus viviendas y hay un problemas con los inquiokupas y como la ley los protege, se tarda en los juzgados y se tarda en desahuciar entre seis meses y un año".

La Policia de Barrio trabaja de forma coordinada con los vecinos para que si estos detectan alguna situación de alarma puedan actuar en los primeras 24 horas que son cruciales, ha dicho Carrasco, quien ha explicado que la Policía Nacional, que es la que tiene las competencias, "tiene problemas para poder echarlos". "Es un problema recurrente", ha continuado, la primera edila, quien ha puesto especial énfases en afirmar que la colaboración ciudadana "es fundamental".

Por su parte, Robert Yebra, de la asociación de vecinos de la Marjaleria, ha dicho, con respecto a esta ocupación, que hay vecinos que saldrían "con antorchas y otros que prefieren dejar trabajar a la Policía pero es complicado".

Carrasco ha ratificado que "lo más sensato es echar a los okupas porque la gente espera que hagamos eso desde las instituciones y desde la Policía Local y la Policía Nacional, echar a la gente que ilegalmente entra en tu casa y te la okupa, es un problema real y estamos hartos, por lo que hay que cambiar la ley porque la okupación genera problemas de inseguridad e insalubridad". "Es necesario cambiar la ley nacional que protege a los okupas y hay que proteger a quien cumple la ley, no a quien no la cumple", ha finalizado Carrasco.