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Papas García ya ha abierto su nueva tienda en el centro de Castelló. Esta es su oferta y ubicación

La empresa estrena un espacio más moderno y funcional

Nueva apertura de la tienda de Papas García

Nueva apertura de la tienda de Papas García

PAPAS GARCIA J.

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Juliana Carambia

Juliana Carambia

Castellón

Papas García ha abierto este martes su nueva tienda, donde continuará la actividad comercial tras dejar atrás el histórico establecimiento, en la calle Asarau, con el que la firma ha estado ligada durante más de cuatro décadas.

La apertura llega después de varios meses de preparativos y culmina el proceso iniciado tras el cambio de propietarios de la empresa.

El traslado al nuevo local en el número 8 de la calle Colón supone el arranque de una nueva etapa para una de las marcas más reconocidas del comercio tradicional castellonense, que mantiene intacta su apuesta por elaborar y vender sus conocidas patatas fritas artesanas.

Del relevo empresarial al traslado

El proceso comenzó en abril de 2025, cuando los fundadores, Yolanda Cosín y Javier García, anunciaron el traspaso del negocio después de 44 años de actividad. El objetivo era garantizar la continuidad de la empresa manteniendo tanto la producción como la esencia de la marca. Fue el empresario castellonense Juan Vidal el que compró dicha empresa que ahora ha abierto en otro local.

Imagen de la puerta principal del nuevo local de Papas García, con entrada por la calle Colón de Castelló.

Imagen de la puerta principal del nuevo local de Papas García, con entrada por la calle Colón de Castelló. / P. A.

Desde este martes, los clientes ya pueden adquirir en el nuevo establecimiento las tradicionales patatas fritas artesanas que han convertido a Papas García en un referente en Castelló, además del resto de productos habituales de la firma como frutos secos, frutas escarchadas o aceites.

Un espacio renovado

El nuevo local mantiene la filosofía de atención cercana que siempre ha caracterizado a la empresa, pero incorpora unas instalaciones más amplias y adaptadas a las necesidades actuales del negocio. Su ubicación, en una de las principales calles comerciales del centro de Castelló, busca además reforzar la visibilidad de la marca.

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Una nueva etapa

Con la apertura de la tienda de la calle Colón, la empresa afronta esta nueva etapa con el objetivo de conservar la identidad que la ha convertido en una de las enseñas más emblemáticas del comercio local, al tiempo que mira al futuro con unas instalaciones renovadas y una nueva dirección.

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