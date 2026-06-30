El PSPV pide al Ayuntamiento de Castelló una ayuda extraordinaria para los afectados por el terremoto en Venezuela

El Grupo Municipal Socialista ha solicitado al gobierno municipal de Begoña Carrasco que el Ayuntamiento de Castelló habilite una aportación económica extraordinaria para colaborar en la respuesta a la grave emergencia humanitaria provocada por el terremoto que ha sacudido Venezuela.

Desde el PSPV de Castelló recuerdan que, ante una tragedia de estas dimensiones, "la solidaridad institucional resulta imprescindible para contribuir a aliviar el sufrimiento de miles de personas y respaldar las futuras tareas de recuperación y reconstrucción".

En este sentido, advierten de que el presupuesto municipal apenas contempla una partida de 10.000 euros para ayuda humanitaria y de emergencia, una cantidad que "resulta claramente insuficiente ante la magnitud de la catástrofe y las enormes necesidades que afronta la población venezolana". Además, recuerdan que el ayuntamiento dispone de remanentes de tesorería, por lo que existen recursos suficientes para aprobar una aportación extraordinaria sin comprometer la estabilidad de las cuentas municipales.

El PSPV, que ha registrado esta petición en las comisiones informativas municipales, plantea que la ayuda extraordinaria se canalice a través del Comité de Ayuda Humanitaria y de Emergencia (CAHE) de la Generalitat Valenciana y del Fons Valencià per la Solidaritat, mecanismos que permiten garantizar que los recursos públicos lleguen de forma coordinada, eficaz y transparente a las zonas afectadas.

Compromiso ante las emergencias humanitarias

Desde el Grupo Municipal Socialista recuerdan además que Castelló ha demostrado en numerosas ocasiones su compromiso con la cooperación internacional y con la respuesta ante emergencias humanitarias, colaborando con distintas iniciativas impulsadas por las administraciones públicas y las entidades especializadas. "En momentos como este es cuando las instituciones deben estar a la altura y demostrar su compromiso con quienes más lo necesitan", señalan desde el PSPV, que considera que Castelló debe volver a responder con la solidaridad que siempre ha caracterizado a la ciudad.

Además de la aportación económica extraordinaria, el Grupo Municipal Socialista solicita que el equipo de gobierno mantenga informada a toda la corporación municipal sobre las actuaciones que se lleven a cabo en relación con esta emergencia humanitaria y sobre las medidas de apoyo que, en su caso, impulse el Ayuntamiento.