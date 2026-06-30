Última hora. El estado de los heridos del accidente de la N-340 de Castelló

De las seis personas que resultaron heridas de diversa gravedad como consecuencia del grave accidente registrado en la madrugada del domingo en la N-340 enfrente de la ermita de la Magdalena y en el que murieron cuatro personas, dos de ellas permanecen ingresadas en el Hospital General, según han confirmado fuentes sanitarias al periódico Mediterráneo.

De esta forma, los dos heridos que estaban en el Hospital de la Plana han sido dados de alta, mientras que en el General todavía están ingresados dos, uno en la UJI y otro en planta, ambos con pronóstico reservado.

Por su parte, la única persona que fue dada de alta a las pocas horas del siniestro fue el conductor del BMW negro (un joven de 19 años), quien fue detenido tras salir del centro hospitalario aunque la titular de la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Castellón, en funciones de guardia, acordó el lunes para él la libertad provisional con medidas cautelares.

Recordar que la Guardia Civil le investiga por cuatro delitos por imprudencia grave con resultado de fallecidos, cinco delitos de lesiones, un delito de conducción temeraria y un delito contra seguridad vial por conducir bajo el efecto de bebidas alcohólicas.

En ese vehículo viajaban varios jóvenes varones y dos de sus ocupantes, ambos de 18 años y naturales de Burriana, fallecieron: uno iba como copiloto y otro en la parte trasera. Otro pasajero resultó herido grave, mientras que el conductor sufrió heridas leves.

Además de los dos jóvenes fallecidos en el BMW, perdieron la vida el conductor de un taxi, un hombre de 40 años y vecino de Castelló, y una ciudadana francesa que viajaba como copiloto en otro de los vehículos implicados. En el taxi viajaban también tres pasajeros, todos varones, que resultaron heridos. En el tercer turismo, además de la mujer fallecida, viajaba el conductor, que también sufrió lesiones de gravedad.