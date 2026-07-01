Adrián Nicolau toma posesión como Oficial de prácticas del Cuerpo Municipal de Bomberos de Castelló

El Cuerpo de Bomberos ha formalizado este miércoles la toma de posesión de Adrián Nicolau como Oficial en prácticas, un nombramiento que supone la finalización del proceso de cobertura de la plaza vacante de oficial. Este hecho permite completar la primera escala de mando dentro de la estructura operativa del servicio, reforzando la organización interna y consolidando la cadena de mando en el desarrollo de las funciones propias de prevención, extinción de incendios y salvamento.

Tras esta toma de posesión, el nuevo Oficial en prácticas se incorporará al periodo de formación obligatoria en el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE), de acuerdo con el itinerario establecido para el acceso a la categoría. En este marco formativo recibirá la capacitación técnica y operativa necesaria para el desempeño de sus funciones. Una vez finalizado este periodo y superadas las evaluaciones correspondientes, tendrá lugar el acto formal de nombramiento como funcionario de carrera, con el que se culminará definitivamente su incorporación al puesto.

Cobertura de plazas

Este nombramiento se enmarca en el proceso de planificación y cobertura de la plaza vacante de Oficial mediante el sistema de oposición convocado. En palabras de Antonio Ortolá, concejal de Seguridad y Emergencias, “nuestro objetivo es garantizar la continuidad operativa del servicio, asegurar una estructura de mando completa en todos sus niveles y seguir avanzando en la consolidación de una plantilla estable y adecuadamente dimensionada para dar respuesta con eficacia a las necesidades del servicio”.

Adrián Nicolau, Oficial en prácticas del Cuerpo Municipal de Bomberos (izq.), junto al concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Ortolá. / Mediterráneo

Ortolá también ha destacado la relevancia de esta incorporación dentro del funcionamiento del Cuerpo de Bomberos, subrayando que “la cobertura de la plaza de oficial contribuye a reforzar la estructura de mando y a mejorar la organización interna del servicio”.

“Quiero felicitar a Adrián Nicolau por su toma de posesión como oficial en prácticas del Cuerpo de Bomberos, un paso importante en su carrera profesional que permite seguir avanzando en la consolidación de la estructura de mando del servicio y en la mejora de su capacidad organizativa. Este refuerzo es clave para garantizar una respuesta eficaz, coordinada y segura ante cualquier emergencia”, ha señalado Ortolá.

Asimismo, el edil ha subrayado el compromiso del equipo de gobierno con la planificación y fortalecimiento de los recursos humanos del servicio, destacando que “seguimos trabajando para completar la cobertura de las plazas vacantes del Cuerpo de Bomberos mediante procesos de oposición, con el objetivo de reforzar la plantilla, consolidar su estructura interna y asegurar que el servicio disponga de los medios humanos necesarios para responder con garantías a las necesidades de la ciudadanía”.