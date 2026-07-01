Alumnos de Castelló y Châtellerault estrechan lazos en un intercambio cultural y lingüístico

La cultura, la lengua y la convivencia han sido las protagonistas de un intercambio educativo entre Castelló y la ciudad francesa de Châtellerault. Un total de 51 alumnos de los IES La Plana y Matilde Salvador, de Castelló, y del IES Miquel Peris i Segarra participaron entre finales de febrero y principios de marzo en la primera parte de esta experiencia, que les llevó durante seis días a Francia para conocer de cerca la cultura francesa y practicar el idioma.

El alumnado castellonense viajó acompañado por las profesoras Sheila Sánchez, Erika Alonso e Irene González. Durante su estancia en Châtellerault, los estudiantes convivieron con familias francesas y participaron en distintas actividades pensadas para favorecer el intercambio cultural y lingüístico. Entre ellas, compartieron una cena con las familias de acogida, disfrutaron de una noche de karaoke, visitaron una granja dedicada a la elaboración artesanal de queso y conocieron una fábrica de galletas típicas de la región.

Además, los jóvenes tuvieron tiempo para convivir con sus familias de acogida, descubrir costumbres locales y poner en práctica sus conocimientos de francés en situaciones cotidianas. La primera parte del intercambio concluyó con una jornada conjunta en Futuroscope, uno de los espacios de ocio y divulgación más conocidos de la zona.

Alumnos de Castelló durante su estancia en Châtellerault. / Mediterráneo

La segunda parte del programa se desarrolló en Castelló, con la visita de 51 alumnos franceses procedentes del Collège René Descartes-Châtellerault y del Lycée Marcelin Berthelot, también de Châtellerault. Los estudiantes viajaron acompañados por los profesores Angélique Leymarie, Yoann Plumer, Florence Rousseau y Cécile Parant.

La bienvenida tuvo lugar en el IES La Plana, donde el alumnado francés fue recibido con un pasacalle al ritmo de la dolçaina y el tabal, gracias a la colaboración del grupo El Primer Molí. Fue el inicio de una estancia marcada por la inmersión en la cultura castellonense y valenciana, la convivencia con familias de acogida y un amplio programa de actividades.

Durante su visita, los estudiantes franceses participaron en actividades acuáticas en la playa del Grau, organizadas con Surfers, especialmente centradas en la práctica del surf.

Noche ed karaoke celebrda en el IES La Plana de Castelló. / Mediterráneo

Uno de los momentos más especiales de la estancia fue la noche de karaoke. La fiesta comenzó con la actuación de varias alumnas del Bachillerato Musical del IES La Plana y continuó con canciones interpretadas por grupos de estudiantes. El repertorio incluyó temas de distintas épocas y estilos, tanto en castellano como en valenciano, como Madrid de Shakira; Mi gran noche, de Raphael; Tobogán de Zoo; o 6 de febrero, de Aitana.

El cierre de la velada llegó con Mediterrània, de La Fúmiga, una canción que consiguió reunir a alumnos, profesores y familias en un mismo coro. La noche también contó con la participación de las familias de acogida, que aportaron comida variada para compartir una cena conjunta.

El programa incluyó además una salida a València, donde los estudiantes visitaron el centro histórico con una ruta guiada, entrada a la Lonja y a las Torres de Serranos, además de la subida al Micalet. En Castelló, los alumnos franceses participaron en una clase de iniciación al valenciano, concebida para acercarles a la lengua propia y a la diversidad cultural del territorio. Durante la sesión se destacaron las similitudes entre el valenciano y el francés, y se puso en valor el uso cotidiano del valenciano en parte de las familias de acogida.

Un 'tour' por la capital de la Plana

El último día de convivencia estuvo dedicado a conocer mejor la capital de la Plana. El alumnado participó en una visita turística ofrecida por Turismo, con degustación de horchata y fartón en L’Antiga Valenciana, en una actividad organizada por el Ayuntamiento de Castelló. La jornada incluyó también una recepción oficial en el consistorio.

Visita del alumnado francés al centro de Castelló. / Mediterráneo

Por la tarde, los estudiantes visitaron el refugio antiaéreo de la ciudad y cerraron el día con un helado en la horchatería Ima, antes de poner punto final a una experiencia que ha permitido estrechar vínculos entre jóvenes de ambos países.

El intercambio ha reunido a alumnado de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato, y ha servido para fomentar el aprendizaje de idiomas, la convivencia intercultural y el conocimiento de las tradiciones locales. Más allá de las visitas y actividades programadas, la experiencia ha permitido a los estudiantes descubrir nuevas formas de vida, practicar lenguas extranjeras y crear lazos personales entre Castellón y Châtellerault.