Problema social
Amparo, vecina de la Marjaleria sobre los okupas: "Tenemos miedo y estamos preocupados"
Esta castellonense participó en la concentración frente a la vivienda este martes
Amparo es vecina de la Marjaleria y participó, este martes, en la concentración que los residentes en esta zona de la ciudad organizaron enfrente de la casa okupada por varios adultos con menores en contra de esta situación. La alerta saltó a principios de semana cuando a través de un grupo de WhatsApp que tienen los vecinos de la marjal se informaba a sus miembros que una casa había sido okupada y, tras realizar las gestiones pertinentes, decidieron reunirse enfrente del inmueble si bien con la presencia de la Policía Local y el concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Ortolá, quien se desplazó hasta el lugar.
"Cuando llegamos, los okupas nos dijeron que la casa no tenía dueño (es del banco), que nos iban a echar a los vecinos y que llamarían a la policía", relata esta castellonense que, junto al resto de vecinos, está indignada por la presencia de estas okupas que han accedido a la casa de forma ilegal. "Han llenado la piscina y hay varios niños dentro también", ha relatado en declaraciones a este periódico.
Tras la manifestación, según destaca Amparo, empezaron a llegar "paisanos suyos a la vivienda".
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