Empleo
Castelló contrata a 41 trabajadores para la mejora y conservación de caminos municipales hasta septiembre. Estos son los viales
Este programa está dirigido a personas desempleadas, preferentemente trabajadores eventuales del régimen agrario.
El Ayuntamiento de Castelló, a través del Programa de Fomento Agrario 2026, ha contratado a 41 personas, una iniciativa que ofrece una oportunidad laboral a desempleados preferentemente trabajadores eventuales de régimen agrario y permite desarrollar actuaciones de mejora y conservación en distintos caminos municipales, según ha explicado la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, quien ha recibido a los participantes, junto a los ediles Redondo y Romero.
Estos 41 castellonenses se distribuyen en 37 peones, tres capataces y, como principal novedad de esta edición que cuenta con un presupuesto de más de 285.000 euros con la financiación municipal y la subvención del SEPE, una persona encargada. La incorporación de esta nueva figura permitirá mejorar la organización, el seguimiento y la coordinación de los trabajos que se desarrollarán durante los próximos meses.
La iniciativa tiene un doble objetivo. Por una parte, ofrece una oportunidad laboral a quienes desarrollan su actividad en el sector agrario durante una época del año en la que disminuye el volumen de trabajo, y, por otra, permite al Ayuntamiento llevar a cabo actuaciones de mantenimiento y conservación que contribuyen a mejorar distintos espacios del término municipal.
Durante los tres meses de duración del programa, los trabajos que consistirán principalmente en la limpieza manual de los arcenes de los caminos mediante la eliminación de la vegetación y de sus raíces, se desarrollarán en diferentes caminos municipales, entre ellos el camino Senillar, camino Collet, camino La Mota, camino Enramada, camino Las Villas, camino l’Horta, cuadra de Sancho, camino Carrerassa del Bovar, camino La Obra, camino del Mercader, camino Quadra de Dalt, camino Mestrets, camino Hondo, camino Camins y camino Algepsar, entre otros.
"Buenos datos de empleo"
Carrasco ha destacado los buenos datos de empleo registrados en la ciudad, con una tasa de paro del 9,4%, por debajo del 10% y ha señalado que las afiliaciones a la Seguridad Social han alcanzado su cifra más alta desde que existen registros, en el año 2003, con 105.110 personas afiliadas en el mes de mayo. No obstante, ha subrayado que “mientras haya una sola persona desempleada, nos sobran los motivos para seguir trabajando y generando oportunidades laborales”.
La alcaldesa ha señalado que Castelló se acerca ya a los 192.000 habitantes y ha destacado la necesidad de continuar mejorando los servicios municipales. “Somos una capital pequeña, pero una gran ciudad, y queremos prestar los mejores servicios. Todas las personas que estamos aquí trabajamos para los castellonenses, que son, en definitiva, ante quienes rendimos cuentas”, ha afirmado.
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