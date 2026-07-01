Compromís acusa a Carrasco de "vender propaganda" con la reapertura del consultorio de la Marjaleria

El Grupo Municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló ha acusado al gobierno de Begoña Carrasco de intentar presentar como una gran recuperación un servicio que continúa muy lejos del que existía antes de la pandemia. El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha recordado que el consultorio de la Marjaleria prestaba asistencia todos los días de la semana antes de su cierre por la covid-19 y que las consultas se realizaban mediante cita previa, un sistema que permitía organizar adecuadamente la atención sanitaria y evitar esperas innecesarias.

"Reabrir el consultorio de la Marjaleria está bien, pero todavía está mejor no engañar a la ciudadanía. Antes de la pandemia este consultorio abría todos los días de la semana y funcionaba con cita previa. Lo que ha anunciado ahora la señora Carrasco está muy lejos del servicio que reivindican, necesitan y merecen los vecinos y vecinas de la Marjaleria", ha afirmado Garcia.

Compromís considera que sustituir las citas programadas por un sistema de atención sin cita previa generará problemas organizativos y perjudicará tanto a los profesionales como a los pacientes. "Cuando un consultorio funciona con cita previa, cada persona sabe cuándo será atendida y el personal sanitario puede organizar su trabajo. Si, por el contrario, se abre durante una hora sin cita previa y acuden decenas de personas, es evidente que muchas no podrán ser atendidas o que el tiempo dedicado a cada paciente será insuficiente. No es una manera seria de organizar la asistencia sanitaria", ha advertido el portavoz.

Para Compromís, el gobierno municipal de Begoña Carrasco "ha priorizado la fotografía antes que la calidad del servicio". Garcia considera que "el PP está intentando vender como un éxito una reapertura que no recupera las condiciones asistenciales que tenía la Marjaleria antes de la pandemia".

Finalmente, la coalición ha reclamado al Ayuntamiento y a la Conselleria de Sanidad que recuperen plenamente el consultorio, con una apertura diaria y un sistema de cita previa que garantice una atención digna, ordenada y de calidad para todos los vecinos y vecinas de la Marjaleria.