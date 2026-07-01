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Emilio Marmaneu deja la presidencia de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFA) tras 31 años de trabajo comprometido en Castellón

El castellonense, de 70 años, creó la entidad en 1995, así como la Fundación Salomé Moliner, en 2006

Emilio Marmaneu tiene 70 años.

Emilio Marmaneu tiene 70 años. / MANOLO NEBOT ROCHERA

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Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

El castellonense Emilio Marmaneu, de 70 años, deja la presidencia de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFA) que creó en 1995 junto a un grupo de familias y después de 31 años de trabajo comprometido en la provincia. Además, Marmaneu, quien también fundó la Fundación Salomé Moliner en 2006, también deja la presidencia de esta entidad tras la renovación de la junta de ambas instituciones, el pasado 18 de junio. A partir de ahora será Luis Chinchilla Hurtado el que sustituirá a Marmaneu.

Entre los logros de Marmaneu al frente de AFA y la Fundación Salomé Moliner destacan el de posicionar al Alzheimer en la provincia, crear centro de día y centros de promoción personal, así como los cinco centros de día de AFA y de la Fundación además de la residencia de la Vall d'Uixó. También bajo su presidencia se ha abierto el centro La Pineda, en las instalaciones de Tetuán XIV.

Además, Marmaneu fue presidente de la Confederación Nacional de Alzheimer y de la Federación Valenciana de Alzheimer desempeñando siempre un trabajo ejemplar al frente de todas las instituciones que ha presidido y desde las que ha trabajado con ahínco para mejorar la calidad de vida de los enfermos y de sus familiares.

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Silvia Ramos Moliner, que hasta ahora ostentaba el cargo de gerente de AFA, seguirá desempeñando esta responsabilidad.

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