La nueva era de la Gestora de Gaiates de Castelló: quién es quién en la junta directiva de Esteban Gual

El nuevo presidente de la Gestora de Gaiates de Castelló que resultó elegido el pasado 16 de junio, Esteban Gual, ya ha configurado su junta directiva formada por un total de 14 personas que forman parte, o lo han hecho, de las diferentes gaiatas de la ciudad. Así, esta misma semana, Gual ha anunciado la lista que ha conformado con festeros comprometidos con las fiestas de la ciudad y, como novedad, ha creado el cargo de adjunta a presidencia que ha recaído en Elisabeth Breva, ya que es la única mujer presidenta en activo (lidera la gaiata 15 Sequiol), una persona muy cercana a Gual y que tiene una amplia experiencia dentro del món de la festa.

Esteban Gual junto a Elisabeth Breva el día de la elección de este como presidente de la Gestora de Gaiates. / KMY ROS

Además, los tres vicepresidentes son Pilar Gijón, de la gaiata 7 Cor de la Ciutat; José Naranjo, de la gaiata 5 Hort dels Corders; y Rubén Llansola, de la gaiata 2 Fadrell. Como secretario, Esteban Gual ha confiado en Joan Torrent, quien pese a que hoy en día no pertenece a ninguna comisión de sector y miembro activo de la Asociación Cultural La Barraca del distrito marítimo, sí que lo ha hecho más de cinco años en la gaiata 12 El Grau, por lo que los Estatutos de la Gestora permiten su inclusión en la junta directiva.

La vicesecretaría la ocupa Lidón Andrés, también presidenta de la gaiata 11 Forn del Pla; la tesorera es Araceli Feliu, del sector de Fadrell y que ya pertenecía a la anterior junta de la Gestora, y los vocales Arturo España, máximo dirigente de la gaiata 1 Brancal de la Ciutat; Javier Gimeno, de la 17 Tir de Colom e Ico Zaragoza, presidente de la gaiata 10 El Toll.

Gual ha elegido como asesores a tres festeros que son Domingo Morilla, del sector 19 La Cultural (también ha formado parte de la 8 y de la 15); Raquel Provinciale, de la gaiata 3 y Natalia Collazos, quien fuera reina infantil de las fiestas de la Magdalena 2019 y es hija del presidente de la Junta de Festes, Raúl Collazos.