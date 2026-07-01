El PSPV cuestiona las nuevas bases de las reinas de las fiestas de Castelló y reclama un informe de género

El Grupo Municipal Socialista de Castelló ha solicitado en las comisiones informativas del ayuntamiento la elaboración de un informe de impacto de género sobre las nuevas bases que regulan la elección de las reinas de las fiestas de Castelló y sus damas de la ciudad para el año 2027.

La petición se produce después de que el Patronato Municipal de Fiestas aprobara unas nuevas bases que incorporan, entre otras novedades, una recomendación para que las representantes de las fiestas cuiden su "compostura" no solo en los actos oficiales y en el ámbito virtual, sino también en aquellos aspectos de su vida personal que puedan relacionarse con la representación festiva.

Ante la incorporación de este nuevo criterio, el Grupo Municipal Socialista considera necesario conocer la valoración técnica del ayuntamiento desde la perspectiva de la igualdad entre mujeres y hombres, con el objetivo de garantizar que las bases se ajustan a los principios de no discriminación y seguridad jurídica.

Por ello, el PSPV ha solicitado formalmente un informe de impacto de género que analice el alcance de las modificaciones introducidas y su adecuación a la normativa vigente en materia de igualdad.