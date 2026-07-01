Los 30 restaurantes de Castelló que tienes que visitar este julio si eres un loco de las croquetas

Castelló estrena este verano una nueva cita gastronómica con vocación popular. El Patronato Municipal de Turismo ha presentado la primera edición de la Ruta de la Croqueta ‘Krujiente’, una iniciativa que se celebrará del 3 al 25 de julio y que reunirá a 30 establecimientos hosteleros de la ciudad.

La propuesta nace con el objetivo de dinamizar la hostelería durante los meses de verano, incentivar el consumo en los locales participantes y reforzar la gastronomía como atractivo turístico de Castelló. Cada restaurante elaborará una croqueta propia, inspirada en diferentes países, regiones o combinaciones culinarias, convirtiendo la ruta en un recorrido por sabores muy variados sin salir de la ciudad.

La concejal de Turismo, Arantxa Miralles, ha explicado que esta primera edición responde a la voluntad del Patronato de impulsar acciones que favorezcan la actividad del sector hostelero durante todo el año. Según ha señalado, la iniciativa surge tras recoger la inquietud de los propios profesionales de la hostelería, que reclamaban nuevas propuestas capaces de atraer público en verano e incentivar el consumo en los establecimientos de Castelló.

Imagen de la presentación de Krujiente de croquetas por Castellón. / Mediterráneo

“La gastronomía es uno de los grandes atractivos de Castellón y queremos seguir aprovechando todo su potencial como herramienta de promoción turística y de dinamización económica”, ha destacado Miralles durante la presentación de la ruta.

Cómo funciona el ‘Croquevoto’

El público tendrá un papel protagonista en esta primera edición. Los clientes podrán pedir su Croquevoto en cualquiera de los 30 locales participantes. Por cada croqueta consumida podrán solicitar un sello del establecimiento, que se estampará en la papeleta.

Para participar en los sorteos al público será necesario visitar y consumir croquetas en al menos dos locales diferentes, reunir los dos sellos, rellenar el Croquevoto con los datos personales y votar a cualquiera de los establecimientos de la ruta indicando el número de local, del 01 al 30.

La papeleta deberá entregarse en cualquiera de los locales participantes antes del 25 de julio de 2026 a las 23.59 horas. La ruta reconocerá la Mejor Croqueta, seleccionada por el jurado gastronómico, y la Croqueta Más Popular, elegida directamente por el público.

Las croquetas, uno de los muchos atractivos de la gastronomía española. / Ferran Nadeu

Los 30 restaurantes participantes y sus croquetas

01. Madhur Gastrobar

Dirección: C/ Caballeros, 18

Croqueta: La MadhurAda

Lleva: croqueta de socarrat de arroz del senyoret con tartar de langostino y mayonesa de lima.

02. Origen

Dirección: C/ Carcagente, 17

Croqueta: La velouté

Lleva: zamburiña en velouté con un aire picante, germinados y falso caviar.

03. Tasca Malasaña

Dirección: C/ Obispo Climent, 4

Croqueta: El combo Malasaña

Lleva: combo de croquetas de huevo poché y de chorizo picante, con salsa brava de Malasaña.

04. Asensi 14

Dirección: C/ Asensi, 14

Croqueta: Asensier

Lleva: croqueta de gamba.

05. El Alquimista

Dirección: C/ Pintor Soler Blasco, 16

Croqueta: Ámbar rojo

Lleva: croqueta de pollo picante y parmesano, acompañada de cecina de León y un tartar de tomate con mayonesa de ají amarillo y queso manchego.

06. Miss Daisy

Dirección: Avda/ Capuchinos, 27

Croqueta: Miss Daisy

Lleva: combo de croquetas de gamba roja y salsa de salmorejo.

07. Pizzería Danubio

Dirección: C/ Temprado, 7

Croqueta: Marinera

Lleva: combo de croqueta de gambas al ajillo con mayonesa de tinta negra y un toque de picante.

08. Mejorana

Dirección: C/ Alicante, 34

Croqueta: Caramelo

Lleva: combo de dos croquetas caseras de carrillera a baja temperatura al vino tinto con setas y salsa de setas.

09. Impala Café

Dirección: C/ Astrónomo Francesc Aragó, 2

Croqueta: La marinera

Lleva: croqueta de gamba del Grao y merluza.

10. La Tasca del Barrio

Dirección: C/ Godofredo Buenosaires, 31

Croqueta: Combo español

Lleva: combo de croquetas de rabo de toro con padrón y piquillo, más croqueta con manzana y cebolla caramelizada.

11. Lino Gastronòmic

Dirección: Pta. del Sol, 1

Croqueta: Pelegrí

Lleva: croqueta de pato de les Useres y trufa de verano.

12. Bier Castelló

Dirección: C/ Maestro Ripollés, 7

Croqueta: La picantona

Lleva: croqueta a base de cebolla, pimiento, tomate y jalapeños, con toque picante de wasabi.

13. Tasca Dairo

Dirección: Pza. Pintor Sorolla, 4

Croqueta: Croquibéricas

Lleva: combo de croquetas de jamón ibérico y rabo de toro.

14. Café Barista

Dirección: C/ Mayor, 42

Croqueta: La tentación de Gilda

Lleva: croqueta de bechamel cremosa con gilda de aceituna, anchoa y piparra, acompañada de emulsión de anchoa con un toque picante.

15. Quiosco El Lago

Dirección: Pq. Geólogo José Royo Gómez

Croqueta: Premium

Lleva: croqueta de cecina premium con su toque umami.

16. Acústico Gastrobar

Dirección: C/ Crevillente, 7

Croqueta: Oro de bellota

Lleva: combo de croquetas de jamón ibérico con salsa de la casa.

17. Lo de Pepe

Dirección: C/ Escultor Viciano, 13

Croqueta: Gilda

Lleva: croquetón de jamón con mayonesa de gilda.

18. Cúpula

Dirección: Pza. Vilanova d’Alcolea, 4

Croqueta: La intensa

Lleva: combo de dos croquetas de cecina con un toque vegetal e intenso sabor a carne.

19. Corpore Sano

Dirección: C/ Onda, 36

Croqueta: Vieira Thai

Lleva: croqueta de vieira con crujiente de algas, velo de cigalas, alioli de lima y demiglace de cigala.

20. El Portón

Dirección: C/ Navarra, 4

Croqueta: Española

Lleva: combo de croquetas de gamba roja y jamón ibérico.

21. Atemporal

Dirección: C/ Navarra, 3

Croqueta: Combo oriental

Lleva: combo de croquetas de rabo de ternera con kimchi y de ají de gallina.

22. Venecia by la Garnatxa

Dirección: Avda/ Capuchinos, 1

Croqueta: Terreta en dos bocados

Lleva: combo de dos croquetas de jamón con mayonesa de soja-lima y de gamba con salsa brava.

23. Costa de Oro

Dirección: C/ Desierto de las Palmas, 3

Croqueta: Costa de Oro X

Lleva: croquetón de “chicharronada” en harina de maíz y yuca sobre salsa de bacón.

24. Bocatería Pa i Pa

Dirección: C/ Río Cenia, 8

Croqueta: Las clásicas

Lleva: combo de croqueta de jamón y de pollo.

25. Norteño Chicken

Dirección: C/ José Mª Mulet Ortiz, 26

Croqueta: Norteña

Lleva: croqueta de carrillera con cilantro y zapallo loche, base de hummus de alubia blanca y salsa criolla.

26. Rokelin

Dirección: Rotonda de las Cañas

Croqueta: La turolense

Lleva: combo de croquetas de cecina de Teruel.

27. La Loca Tasca Argentina

Dirección: C/ Maestro Ripollés, 12

Croqueta: Croquetargentum

Lleva: croqueta de entraña rehogada en vino tinto y corazón de chimichurri, con crujiente con mayonesa de chimichurri.

28. Margarita Gourmet

Dirección: C/ Fernando el Católico, 18

Croqueta: Croquetón margariteño

Lleva: croqueta a base de queso de untar, bechamel y pollo, condimentada con perejil, cebolla, ajo y aguacate, con mayonesa de cilantro y ajo.

29. Cafetería Blesa

Dirección: C/ Maestro Falla, 16

Croqueta: Caprichos de gamba

Lleva: combo de croquetas de gamba hechas con fumet de la propia gamba en bechamel con pimentón.

30. Café Bar La Morena

Dirección: C/ Carcagente, 96

Croqueta: Croquetón moreno

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Lleva: croquetas de ají de gallina con salsa de rocoto.