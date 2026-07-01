Los 30 restaurantes de Castelló que tienes que visitar este julio si eres un loco de las croquetas
La primera edición de la ruta 'Krujiente' llena la ciudad del 3 al 25 de julio con propuestas exclusivas inspiradas en sabores de todo el mundo y premios para el público
Castelló estrena este verano una nueva cita gastronómica con vocación popular. El Patronato Municipal de Turismo ha presentado la primera edición de la Ruta de la Croqueta ‘Krujiente’, una iniciativa que se celebrará del 3 al 25 de julio y que reunirá a 30 establecimientos hosteleros de la ciudad.
La propuesta nace con el objetivo de dinamizar la hostelería durante los meses de verano, incentivar el consumo en los locales participantes y reforzar la gastronomía como atractivo turístico de Castelló. Cada restaurante elaborará una croqueta propia, inspirada en diferentes países, regiones o combinaciones culinarias, convirtiendo la ruta en un recorrido por sabores muy variados sin salir de la ciudad.
La concejal de Turismo, Arantxa Miralles, ha explicado que esta primera edición responde a la voluntad del Patronato de impulsar acciones que favorezcan la actividad del sector hostelero durante todo el año. Según ha señalado, la iniciativa surge tras recoger la inquietud de los propios profesionales de la hostelería, que reclamaban nuevas propuestas capaces de atraer público en verano e incentivar el consumo en los establecimientos de Castelló.
“La gastronomía es uno de los grandes atractivos de Castellón y queremos seguir aprovechando todo su potencial como herramienta de promoción turística y de dinamización económica”, ha destacado Miralles durante la presentación de la ruta.
Cómo funciona el ‘Croquevoto’
El público tendrá un papel protagonista en esta primera edición. Los clientes podrán pedir su Croquevoto en cualquiera de los 30 locales participantes. Por cada croqueta consumida podrán solicitar un sello del establecimiento, que se estampará en la papeleta.
Para participar en los sorteos al público será necesario visitar y consumir croquetas en al menos dos locales diferentes, reunir los dos sellos, rellenar el Croquevoto con los datos personales y votar a cualquiera de los establecimientos de la ruta indicando el número de local, del 01 al 30.
La papeleta deberá entregarse en cualquiera de los locales participantes antes del 25 de julio de 2026 a las 23.59 horas. La ruta reconocerá la Mejor Croqueta, seleccionada por el jurado gastronómico, y la Croqueta Más Popular, elegida directamente por el público.
Los 30 restaurantes participantes y sus croquetas
01. Madhur Gastrobar
Dirección: C/ Caballeros, 18
Croqueta: La MadhurAda
Lleva: croqueta de socarrat de arroz del senyoret con tartar de langostino y mayonesa de lima.
02. Origen
Dirección: C/ Carcagente, 17
Croqueta: La velouté
Lleva: zamburiña en velouté con un aire picante, germinados y falso caviar.
03. Tasca Malasaña
Dirección: C/ Obispo Climent, 4
Croqueta: El combo Malasaña
Lleva: combo de croquetas de huevo poché y de chorizo picante, con salsa brava de Malasaña.
04. Asensi 14
Dirección: C/ Asensi, 14
Croqueta: Asensier
Lleva: croqueta de gamba.
05. El Alquimista
Dirección: C/ Pintor Soler Blasco, 16
Croqueta: Ámbar rojo
Lleva: croqueta de pollo picante y parmesano, acompañada de cecina de León y un tartar de tomate con mayonesa de ají amarillo y queso manchego.
06. Miss Daisy
Dirección: Avda/ Capuchinos, 27
Croqueta: Miss Daisy
Lleva: combo de croquetas de gamba roja y salsa de salmorejo.
07. Pizzería Danubio
Dirección: C/ Temprado, 7
Croqueta: Marinera
Lleva: combo de croqueta de gambas al ajillo con mayonesa de tinta negra y un toque de picante.
08. Mejorana
Dirección: C/ Alicante, 34
Croqueta: Caramelo
Lleva: combo de dos croquetas caseras de carrillera a baja temperatura al vino tinto con setas y salsa de setas.
09. Impala Café
Dirección: C/ Astrónomo Francesc Aragó, 2
Croqueta: La marinera
Lleva: croqueta de gamba del Grao y merluza.
10. La Tasca del Barrio
Dirección: C/ Godofredo Buenosaires, 31
Croqueta: Combo español
Lleva: combo de croquetas de rabo de toro con padrón y piquillo, más croqueta con manzana y cebolla caramelizada.
11. Lino Gastronòmic
Dirección: Pta. del Sol, 1
Croqueta: Pelegrí
Lleva: croqueta de pato de les Useres y trufa de verano.
12. Bier Castelló
Dirección: C/ Maestro Ripollés, 7
Croqueta: La picantona
Lleva: croqueta a base de cebolla, pimiento, tomate y jalapeños, con toque picante de wasabi.
13. Tasca Dairo
Dirección: Pza. Pintor Sorolla, 4
Croqueta: Croquibéricas
Lleva: combo de croquetas de jamón ibérico y rabo de toro.
14. Café Barista
Dirección: C/ Mayor, 42
Croqueta: La tentación de Gilda
Lleva: croqueta de bechamel cremosa con gilda de aceituna, anchoa y piparra, acompañada de emulsión de anchoa con un toque picante.
15. Quiosco El Lago
Dirección: Pq. Geólogo José Royo Gómez
Croqueta: Premium
Lleva: croqueta de cecina premium con su toque umami.
16. Acústico Gastrobar
Dirección: C/ Crevillente, 7
Croqueta: Oro de bellota
Lleva: combo de croquetas de jamón ibérico con salsa de la casa.
17. Lo de Pepe
Dirección: C/ Escultor Viciano, 13
Croqueta: Gilda
Lleva: croquetón de jamón con mayonesa de gilda.
18. Cúpula
Dirección: Pza. Vilanova d’Alcolea, 4
Croqueta: La intensa
Lleva: combo de dos croquetas de cecina con un toque vegetal e intenso sabor a carne.
19. Corpore Sano
Dirección: C/ Onda, 36
Croqueta: Vieira Thai
Lleva: croqueta de vieira con crujiente de algas, velo de cigalas, alioli de lima y demiglace de cigala.
20. El Portón
Dirección: C/ Navarra, 4
Croqueta: Española
Lleva: combo de croquetas de gamba roja y jamón ibérico.
21. Atemporal
Dirección: C/ Navarra, 3
Croqueta: Combo oriental
Lleva: combo de croquetas de rabo de ternera con kimchi y de ají de gallina.
22. Venecia by la Garnatxa
Dirección: Avda/ Capuchinos, 1
Croqueta: Terreta en dos bocados
Lleva: combo de dos croquetas de jamón con mayonesa de soja-lima y de gamba con salsa brava.
23. Costa de Oro
Dirección: C/ Desierto de las Palmas, 3
Croqueta: Costa de Oro X
Lleva: croquetón de “chicharronada” en harina de maíz y yuca sobre salsa de bacón.
24. Bocatería Pa i Pa
Dirección: C/ Río Cenia, 8
Croqueta: Las clásicas
Lleva: combo de croqueta de jamón y de pollo.
25. Norteño Chicken
Dirección: C/ José Mª Mulet Ortiz, 26
Croqueta: Norteña
Lleva: croqueta de carrillera con cilantro y zapallo loche, base de hummus de alubia blanca y salsa criolla.
26. Rokelin
Dirección: Rotonda de las Cañas
Croqueta: La turolense
Lleva: combo de croquetas de cecina de Teruel.
27. La Loca Tasca Argentina
Dirección: C/ Maestro Ripollés, 12
Croqueta: Croquetargentum
Lleva: croqueta de entraña rehogada en vino tinto y corazón de chimichurri, con crujiente con mayonesa de chimichurri.
28. Margarita Gourmet
Dirección: C/ Fernando el Católico, 18
Croqueta: Croquetón margariteño
Lleva: croqueta a base de queso de untar, bechamel y pollo, condimentada con perejil, cebolla, ajo y aguacate, con mayonesa de cilantro y ajo.
29. Cafetería Blesa
Dirección: C/ Maestro Falla, 16
Croqueta: Caprichos de gamba
Lleva: combo de croquetas de gamba hechas con fumet de la propia gamba en bechamel con pimentón.
30. Café Bar La Morena
Dirección: C/ Carcagente, 96
Croqueta: Croquetón moreno
Lleva: croquetas de ají de gallina con salsa de rocoto.
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