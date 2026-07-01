Sant Pere también recicla. Todas las claves de la campaña para las fiestas del Grau de Castelló

El Ayuntamiento de Castelló y Ecovidrio ponen en marcha la campaña Sant Pere Recicla en Verd cuyo objetivo es la sensibilización ambiental que pretende fomentar el reciclaje de envases de vidrio durante el tradicional Día de las Paellas de las fiestas de Sant Pere del Grau, una de las jornadas con mayor participación y generación de residuos de las fiestas.

La acción se desarrollará el próximo viernes 3 de julio entre las 11.00 y las 14.00 horas en el paseo Buenavista, donde un equipo de educación ambiental recorrerá las collas y peñas participantes para informarles sobre la correcta separación de los envases de vidrio y promover, así, su depósito en los iglús verdes habilitados en el recinto.

Cartel de la campaña. / Mediterráneo

Además, la campaña contará con un espacio de encuentro abierto a toda la ciudadanía, formado por una carpa en la que se desarrollarán juegos y dinámicas participativas para acercar los beneficios ambientales del reciclaje de vidrio. El espacio también dispondrá de un photocall en el que las personas participantes podrán llevarse una fotografía como recuerdo.

El concejal de Urbanismo y Servicios Públicos, Sergio Toledo, destaca que estas fiestas “son una excelente oportunidad para demostrar que la diversión y el compromiso con el medio ambiente pueden y deben ir de la mano”.

Por su parte, la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, ha insistido en que “con esta campaña queremos facilitar el reciclaje de vidrio y animar a las collas y peñas a convertirse en protagonistas de unas fiestas cada vez más sostenibles y avanzar así hacia un modelo festivo más respetuoso con el entorno”.

El gerente de Ecovidrio en la Comunitat Valenciana, Manuel Sala, señala que el Día de las Paellas “concentra una gran actividad y, por tanto, también un importante volumen de envases de vidrio que hay que depositar correctamente en sus contenedores”. “La participación ciudadana es clave para que estos residuos se reciclen correctamente y puedan convertirse en nuevos envases de forma indefinida, contribuyendo al ahorro de materias primas, energía y emisiones de CO₂" manifiesta.

Beneficios medioambientales del reciclado de vidrio

El vidrio que se deposita en los contenedores se recicla al 100% y se utiliza para la fabricación de nuevos envases, de forma indefinida y sin perder las propiedades originales. Reciclando vidrio se evita el crecimiento de los vertederos. Reciclar vidrio es un elemento clave en la lucha contra el cambio climático. Al usar calcín –vidrio reciclado– en la fabricación de nuevos envases se evita la extracción de materias primas de la naturaleza, evitando la erosión de los suelos y la deforestación de nuestro entorno. Además, se minimiza la emisión de CO2 en el proceso de fabricación y se ahorra energía.