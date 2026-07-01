Los vecinos de la Marjaleria de Castelló pasan a la acción y harán manifestaciones periódicas enfrente de la vivienda para 'echar' a los okupas

Los vecinos de la Marjaleria, a través de la asociación, han pasado a la acción y se manifestarán de forma periódica enfrente de la vivienda de la Primera Travessera que fue okupada el pasado lunes con el fin de visualizar este problema y reivindicar que se marchen los okupas (el grupo está formado por varios adultos y al menos siete menores), según ha informado este miércoles el presidente de la entidad, Eric Dols, en declaraciones al periódico Mediterráneo. De esta forma, la agrupación solicitará autorización a la Subdelegación del Gobierno para estas concentraciones al mismo tiempo que este miércoles su presidente ha mantenido una reunión con la Unidad de Barrios de la Policía Local para gestionar esta problemática que ha levantado a los vecinos de la zona más cercana a la casa okupada de forma ilegal. Además, los vecinos han pedido asesoramiento jurídico y, al Ayuntamiento de Castelló, mayor presencia policial en esta parte de la ciudad debido a "las características especiales de la Marjaleria".

Los vecinos están muy molestos con la presencia de estas personas que han entrado de forma no autorizada en la vivienda propiedad del banco y embargada por el juzgado (por este motivo no se ha producido, por el momento, ninguna denuncia que agilizaría la desokupación) e incluso, según Dols, "algunos de los vecinos recibió amenazas este martes ante presencia policial por parte de los okupas".

"En el momento en el que nos dimos cuenta de esta situación, me puse en contacto con el concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Ortolá, y con los comisarios de la Policía Local y de la Policía Nacional, con el fin de que tomaran cartas en el asunto", ha remarcado Dols, quien exige la salida inmediata de los okupas, tal y como reivindican los vecinos de la Marjaleria.

Medidas policiales para intentar que salgan los okupas

En este sentido, Ortolá ha señalado que “como hacemos siempre en los casos de okupación, vamos a poner todos nuestros medios para combatirla, ya que cuando una okupación ya está consolidada y no es posible el desalojo inmediato porque la ley no lo permite, la Policía Local realiza distintas actuaciones para intentar que los ocupantes abandonen el inmueble de forma voluntaria. Eso es lo que vamos a hacer, además de prestar todo el apoyo jurídico posible”.

Asimismo, ha indicado que “se trata de situaciones muy desagradables para los vecinos y que son provocadas por las nefastas leyes de este gobierno criminal. Ha añadido que, en caso de que Vox llegue al Gobierno central, que nadie dude que impulsaremos cambios legislativos para permitir el desalojo inmediato de los ocupantes ilegales”. Mientras tanto, ha afirmado que “seguiremos trabajando dentro de todos los mecanismos legales disponibles”. Hay que recordar que la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ya se manifestó este martes, sobre la exigencia de que el gobierno central cambie la ley sobre la okupación.