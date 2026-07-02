La 'cagà' (o no) del manso en las fiestas de Sant Pere del Grau de Castelló. ¿En qué consiste y qué ha pasado este jueves?

La tradicional cagà del manso ha sido uno de los principales actos con mayor atracción de los que se han celebrado este jueves en el Grau con motivo de las fiestas en honor a Sant Pere de las que disfrutan los vecinos desde el pasado sábado. Pero, ¿en qué consiste este evento que tiene lugar en el distrito marítimo desde hace tres años? Ha comenzado alrededor de las 11.30 horas en la avenida San Pedro, lugar dónde ha tenido lugar por primera vez en 2026 ya que, al ser un recinto taurino cerrado y con protección que habitualmente se utiliza para la suelta de vacas y el toro, ha permitido que los menores representantes de las fiestas en honor al santo marinero hayan podido disfrutar del acto sobre los cadafals y evitar un hipotético peligro que pudiera ocasionar el manso protagonista.

'Cagà' del manso en el Grau, este jueves. / Gabriel Utiel

En el suelo del recinto se han inscrito, por parte de las peñas organizadoras --El Arrastre y Noray--, mil números que han vendido a los participantes que esperaban que el manso "cagara" sobre uno de ellos porque, en el caso de hacerlo, el propietario de ese número se llevaría mil euros. El manso ha comenzado a pasear por el recinto sobre los números y... nada. Ha pasado el tiempo y el animal seguía sin defecar bajo la impaciencia de los asistentes y... han llegado las 12.00 horas. El tiempo apuraba porque a las 12.30 horas era el turno de la suelta de las vacas que cada mañana tiene lugar en ese mismo espacio y que siempre cuenta con numeroso público. Mientras, las reinas de las fiestas de Sant Pere del Grau, Claudia Albert Giner y María Salom Fallán; el presidente infantil, Miguel Ramírez León; y el presidente de la Comisión de Fiestas, Miguel Valerino, presenciaban el acto junto al resto de los miembros de la comisión en un lugar seguro.

Ha transcurrido el tiempo y alrededor de las 12.15 horas, el manso no ha hecho ganador a nadie porque no ha defecado en ningún número y la organización ha tenido que realizar un sorteo entre los participantes a través de una aplicación y que han hecho las representantes festeras. Al final, la suerte a llegado a través de las nuevas tecnologías y no con la tradicional cagà del manso, un concurso muy habitual en los pueblos de la provincia. El ganador ha sido el número 570 y el afortunado, un socio de la peña El Piló.

Sin embargo, esta no es la primera vez que el animal no cumple con lo acordado ya que ninguna de las tres veces que se ha celebrado este acto, el manso ha cagado sobre un número.

Para esta tarde está prevista la entrada del toro donde los graueros lucierán sus disfraces más especiales como cada día y los recortes infantiles en la calle Tripulants de la Paca que comenzarán a las 22.30 horas.