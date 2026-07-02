Castelló destina 1,2 millones a 12 entidades sociales. Los proyectos que se benefician de estas ayudas

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Castelló ha aprobado este jueves otros 12 convenios con entidades sociales a los que destinará un total de 1,2 millones de euros, según ha informado el portavoz del equipo local, Vicent Sales, quien ha destacado que en el primer semestre del año "hemos conseguido que todos los convenios sociales estén hechos ya y que puedan disponer del dinero".

Vicent Sales es el portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló. / P. A.

Así, la Asociación Ilêwasi recibirá 31.330 euros para el proyecto Pececitos destinado al apoyo al desarrollo integral de niños y adolescentes de Castelló; la Fundación Iniciativa Social en Educación y Familia contará con 54.970 para la intervención socioeducativa con primera infancia; la Asociación Síndrome de Down contará con 13.200 euros para su campus de verano 2026; Cáritas Interparroquial con 192.260 euros para las aulas de formación familiar; Cáritas Diocesana, con 630.000 euros para la atención y acompañamiento a personas sin hogar (albergue de transeúntes); 16.500 euros serán para la Asociación Salut Mental Castelló (AFDEM) para su proyecto de atención social a personas con enfermedad mental; la Fundación Privada de la Obra Mercedaria recibirá 63.000 euros para su acción Lires Merced; la Asociación para la Intervención e Integración en Adicciones y Otras Conductas (PATIM) contará con 13.200 euros para la inserción sociolaboral de personas en situación de exclusión social; mientras que la Asociación TEA-CAST tendrá 16.500 euros para la atención primaria y diagnóstico de autismo. También han aprobado 85.439 euros para el proyecto de respiro familiar, ocio y tiempo libre con personas con autismo y del mantenimiento de la residencia y centro de día 2026 El Cau de la Asociación de Padres y Personas con Autismo (APNAC); 30.000 euros para la Asociación Española Contra el Cáncer por el proyecto integral de atención a pacientes oncológicos durante este año; y 75.400 euros para el proyecto social San Agustín de la Fundación Punjab.

Obras en cinco grupos y Mercado Central

Por otra parte, el gobierno municipal ha dado luz verde a la ampliación del plazo de finalización de las obras de reforma de cinco grupos de la ciudad que en un principio estaban previstas para julio y ahora podrán terminar en septiembre. Durante la reunión semanal, el equipo local también ha dado luz verde a 120.000 euros para la realización de actividades y proeyctos que impulsen las ventas, revitalización y promoción de los productos del mercado Central y para la gestión de las ayudas relacionadas con el traslado al mercado provisional de los vendedores durante 2026.

Finalmente, Sales ha destacado que el Ayuntamiento de Castelló ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la desestimación de un recurso de reposición interpuesto por el conssitorio contra el acuerdo del jurado provincial de expropiación forzosa relativo a tres fincas afectadas por el expediente de tasación para la expropiación de los terrenos para la primera fase de la ronda Oeste. Las tres fincas estaban tasadas porel tribunal de justiprecio con 205.000 euros, 154.000 euros y 122.000 euros.