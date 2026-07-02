Compromís reclama a Carrasco transparencia sobre las ayudas para climatizar las escuelas de Castelló

El Grupo Municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló ha reclamado al gobierno de Begoña Carrasco que aclare cuántos recursos de los nuevos planes anunciados por la Generalitat para la climatización y reforma de los centros educativos llegarán a la ciudad y qué colegios ha propuesto el consistorio para que sean incluidos en estas actuaciones. El Consell ha anunciado una inversión inminente de 32 millones de euros para la climatización de los centros educativos este mismo año y un segundo programa de reforma de colegios, pero todavía no ha concretado el reparto territorial ni los municipios beneficiarios.

El portavoz adjunto de Compromís en el Ayuntamiento, Pau Sancho, ha asegurado que "cualquier inversión para mejorar los centros educativos es una buena noticia, pero los anuncios no son suficientes. Lo que queremos saber es cuánto dinero llegará a Castelló y, sobre todo, qué colegios ha defendido el Ayuntamiento para que sean una prioridad".

Sancho ha recordado que el Pleno municipal aprobó en febrero de 2024 una moción de Compromís para que el Ayuntamiento elaborara un plan de intervención que identificara las necesidades de los centros educativos de la ciudad y estableciera las prioridades de actuación de forma planificada.

"Lamentamos que el gobierno de Carrasco no haya hecho su trabajo. Hace más de dos años que el gobierno asumió el compromiso de preparar este plan y no lo ha hecho. Ahora, cuando la Generalitat anuncia nuevas líneas de ayudas, tocará improvisar y presentar las actuaciones a toda prisa por la falta de previsión del gobierno municipal", ha afirmado.

Para el concejal valencianista, disponer de un documento consensuado con la comunidad educativa habría permitido que Castelló llegara preparada a cualquier convocatoria de inversiones. "Planificar es gobernar. Si se hubiera elaborado el plan que Compromís propuso hace más de dos años y que el gobierno aceptó, hoy sabríamos perfectamente qué centros necesitan una actuación más urgente y estaríamos en mejor disposición para captar todos los recursos posibles", ha señalado.

Finalmente, Compromís ha exigido al gobierno municipal que haga público el listado de centros que ha trasladado a la Generalitat y los criterios seguidos para priorizar las actuaciones. "Las familias y la comunidad educativa tienen derecho a saber qué proyectos ha presentado el Ayuntamiento y qué cantidad de inversión espera recibir Castelló. La transparencia también es una obligación cuando se habla de infraestructuras educativas", ha concluido Sancho.