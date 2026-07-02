El PSPV denuncia que los contenedores inteligentes de Castelló siguen sin funcionar 17 meses después

El Grupo Municipal Socialista de Castelló ha denunciado que los contenedores inteligentes instalados hace 17 meses por el gobierno de Begoña Carrasco en diferentes barrios de la ciudad continúan sin dar el servicio que anunciaron, lo que demuestra, una vez más, que "el Partido Popular vuelve a confundir la gestión con la propaganda e insiste en burlarse de la ciudadanía".

Anunciación Láinez, concejala del PSPV, recuerda que el equipo de gobierno presentó estos contenedores inteligentes como una medida pionera para facilitar el reciclaje en los barrios de Benadresa, Venta Nova, La Choquera, Reyes, Perpetuo Socorro y Tombatossals y vincularlos a la Tarjeta Ciudadana para premiar con bonificaciones en la tasa de basuras a quienes hicieran uso de ellos.

"La realidad es que ha pasado más de año y medio desde aquella presentación llena de fotografías, titulares y promesas y ninguno de esos contenedores da el servicio que se prometió porque solo dan servicio como un contenedor tradicional. Lo único inteligente ha sido la campaña de propaganda del gobierno de Carrasco, porque los vecinos y vecinas siguen sin poder utilizarlos", señala la edila socialista.

Para Láinez, este nuevo incumplimiento refleja la forma de gobernar del Partido Popular. "Estamos ante otro ejemplo de un gobierno más preocupado por hacerse la foto que por poner en marcha los servicios que anuncia. Venden proyectos antes de que existan, inauguran infraestructuras que no funcionan y después se olvidan de ellas".

Anunciación Láinez, concejala del PSPV, junto a los contenedores inteligentes. / Mediterráneo

La concejala del PSPV recuerda además que este fracaso resulta especialmente grave porque se produce mientras el gobierno municipal ha impuesto el ‘Basurazo de Carrasco’, duplicando la tasa de residuos que pagan las familias castellonenses.

"Durante todo el año pasado obligaron a los vecinos y vecinas a pagar una tasa de basura mucho más elevada con la promesa de mejorar los servicios y fomentar el reciclaje. Sin embargo, ni han mejorado los servicios ni han puesto en funcionamiento unos contenedores inteligentes que anunciaron hace casi año y medio", critica.

Desde el Grupo Municipal Socialista exigen al gobierno de Begoña Carrasco que explique por qué estas instalaciones siguen sin prestar el servicio prometido, qué problemas han impedido su puesta en marcha y cuándo podrán utilizarlos realmente los vecinos y vecinas de los barrios afectados.

"Castelló no necesita más anuncios vacíos ni más operaciones de marketing. Lo que necesita es un gobierno que gestione, que cumpla lo que promete y que deje de utilizar el dinero público para hacer propaganda mientras los proyectos permanecen paralizados", concluye Anunciación Láinez.