Radiadores Ordóñez financia la urbanización de una calle de Castelló
La actuación, planificada desde 2024 y promovida íntegramente por la empresa, ha supuesto una inversión cercana a los 700.000 euros
La actuación urbanística en la calle Montesa de Castelló ya es una realidad y desde este miércoles está abierta al tráfico una nueva conexión entre el Camino Cuadra de la Salera y la avenida Enrique Gimeno.
La actuación, planificada desde 2024, promovida y financiada íntegramente por Radiadores Ordóñez, ha supuesto una inversión cercana a los 700.000 euros y permite mejorar la movilidad, la accesibilidad y los servicios urbanos de esta zona de Castelló. El proyecto ha transformado un vial pendiente de urbanización en una calle plenamente operativa, dotada de red de alcantarillado, alumbrado público, aceras peatonales, nuevo firme, un carril de circulación en dirección al mar y nuevas plazas de aparcamiento en línea.
Reorganización
Además de la mejora viaria, la actuación ha permitido reorganizar los accesos a las instalaciones de la firma, separando entradas y salidas para mejorar la seguridad, ordenar el tráfico interno y facilitar la convivencia con el entorno urbano e industrial. También se ha ampliado la zona peatonal y ajardinada junto a la avenida Enrique Gimeno, reforzando la integración de la fábrica en su entorno más próximo.
La apertura de la calle Montesa "supone una mejora directa para vecinos, empresas y usuarios de la zona, y contribuye a consolidar un ámbito industrial que forma parte del desarrollo económico de Castelló", destacan en Radiadores Ordóñez.
Desde la compañía agradecen "la colaboración del Ayuntamiento de Castellón y la comprensión de todas las personas y empresas afectadas durante el desarrollo de las obras", y señalan que "la apertura de la calle Montesa supone una mejora directa para vecinos, empresas y usuarios de la zona, y contribuye a consolidar un ámbito industrial que forma parte del desarrollo económico de Castelló".
- Cierra un emblemático bar donde se tiraban las mejores cañas de Castelló
- Vídeo: Un menor resulta herido en una aparatosa cogida durante las fiestas de Sant Pere del Grau de Castelló
- Última hora: Este es el estado de los heridos del accidente de la N-340 de Castelló
- Castelló da la vuelta al mundo en un día: 14 países llenarán el parque Ribalta de música, bailes y gastronomía
- Esta es la indemnización de varios miles de euros por caer en la calle en Castelló
- Castelló se refresca: ¿dónde puedes encontrar los cinco puntos nuevos de agua fría para hacer uso de forma gratuita?
- Castelló tendrá otro hotel de 3 estrellas. Esta es su ubicación
- Máxima tensión en la Marjaleria: alrededor de 40 vecinos se encaran a los okupas de una vivienda