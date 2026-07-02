Las seis gaiatas que buscan madrinas y presidentes infantiles a tres meses del inicio del ciclo festero 2027 en Castelló

El nuevo ciclo festero que comenzará de forma oficial con la elección de las reinas de las fiestas de Castelló 2027 y sus respectivas cortes de honor el próximo día 23 de julio y seguirá con los actos de bienvenida y despedida en septiembre cuenta, a día de hoy, con novedades con respecto a las comisiones de sector.

De momento, y por lo que respecta a las 19 comisiones de sector, seis de ellas buscan representantes infantiles a algo más de dos meses del inicio festero y son las siguientes: la gaiata 3 Porta del Sol, madrina infantil; la 9 L'Espartera, la 10 El Toll, la 13 Sensal y la 14 Castàlia, no tienen aún ni madrina ni presidente infantil y la gaiata 18 Crèmor busca también máximo representante de los niños, según han informado desde la Gestora de Gaiates, que han animado a la ciudadanía a formar parte de las comisiones de sector desde el cargo de madrinas y presidentes infantiles.

El calendario festivo contempla que las imposiciones de bandas a las reinas de las fiestas y las damas de la ciudad será a mediados de septiembre para, el fin de semana siguiente, el 19, comenzar con las presentaciones de las comisiones de sector que abrirá la gaiata 3 Porta del Sol a las 23.00 horas.

Precisamente relacionada con este acto también habrá una segunda novedad este ciclo. Tres gaiatas, la 4 L'Armelar; la 2 Fadrell; y la 17 Tir de Colom innovarán en sus presentaciones en el Palau de la Festa que se celebrarán el 26 de septiembre a las 20.00 horas; el 5 de diciembre también a las 20.00 horas; y el 6 de diciembre a las 12.00 horas respectivamente.

Los detalles de las 'nuevas' presentaciones

El cambio consistirá, según han explicado Rubén Llansola, presidente de Fadrell, y Adrián Pérez, máximo representante de la gaiata 4, en que solamente se celebrará en el Palau de la Festa el acto oficial que tendrá una duración máxima de casi dos horas. Tras la finalización de este no tendrá lugar ninguna actuación musical hasta entrada la madrugada como se ha estado celebrando hasta ahora, si bien la comisión lo celebrará en petite comité con los invitados que cada sector estime en otro local de la ciudad, generalmente en un hotel. De esta forma, sobre las 22.00 horas, habrá terminado el acto.

Pérez ha explicado a este diario que este cambio "busca innovar, que el acto sea más ágil, pero conservando lo original y la esencia para que sea una gran presentación". "En cuanto termine la presentación, la fiesta, más íntima para la comisión, invitados de honor o entidades hermanadas, la celebraremos en un hotel", ha destacado Pérez, quien ha concretado que esta innovación que llevarán a cabo tres gaiatas es una "prueba para ver cómo resulta y que puedan llevarla a cabo el resto de comisiones". En el mismo sentido se ha pronunciado Rubén Llansola, quien ha detallado que se trata de que las presentaciones sean más dinámicas. "En el caso de la gaiata 2, nosotros solamente pondremos sillas en el Palau de la Festa, sin baile posterior, y luego iremos a un hotel para un picoteo con la comisión y otros invitados", ha explicado Llansola.