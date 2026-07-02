Turismo de Castelló tendrá 1,54 millones de presupuesto para 2027 y en estos proyectos lo va a invertir

El Patronato Municipal de Turismo del Ayuntamiento de Castelló aprobará el próximo martes en consejo rector su presupuesto para 2027, año electoral, y que asciende a 1.541.481,22 euros (un 5% más con respecto a este ejercicio de 2026), lo que permitirá seguir desarrollando el Plan Estratégico de Turismo y consolidar la nueva marca turística, reforzando la promoción del destino, mejorando los servicios turísticos y avanzando en la desestacionalización de la oferta para atraer visitantes durante los doce meses del año, según ha destacado este jueves la concejala de Turismo, Arantxa Miralles. Este aumento responde fundamentalmente a la actualización de las retribuciones del personal prevista por la normativa estatal para los empleados públicos, por lo que el incremento presupuestario obedece principalmente a esa subida salarial.

Arantxa Miralles es la concejala de Turismo de Castelló. / Mediterráneo

La edila ha explicado que "un año más, el Patronato de Turismo presenta su presupuesto en tiempo y forma, reflejo de una gestión planificada y del compromiso del gobierno municipal con el sector turístico de nuestra ciudad". Asimismo, ha señalado que "estas cuentas nos permiten seguir desarrollando una estrategia clara para consolidar Castellón como un destino turístico competitivo, moderno y de calidad".

Según Miralles, la planificación "será la nota dominante en la gestión porque el Patronato de Turismo sacará este año tres nuevas licitaciones, que se sumarán a las cuatro ya existentes hasta alcanzar un total de siete contratos licitados. Esta planificación permitirá reducir en una treintena el número de contratos menores respecto a ejercicios anteriores". "Este avance ha sido posible porque, por primera vez, trabajamos con un Plan Estratégico de Turismo y una marca turística que nos permiten planificar las acciones con antelación y desarrollar una estrategia clara. Gracias a ello podemos licitar más servicios, ganar en eficiencia y ofrecer una mayor seguridad tanto a las empresas como al propio Patronato", ha recordado la concejala.

Entre las nuevas licitaciones previstas por el área de Turismo se cuentan la gestión de los servicios de información turística, la organización de eventos turísticos o acciones de promoción turística del destino. Estas actuaciones forman parte de la planificación para reforzar los servicios vinculados al sector, dinamizar la actividad turística y seguir potenciando el atractivo del municipio a lo largo del año.