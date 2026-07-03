Las cinco claves para prevenir una okupación ilegal en Castelló: desde alarmas hasta revisiones periódicas de la vivienda

La okupación de una vivienda en la marjaleria ha devuelto a la actualidad esta problemática en la ciudad de Castelló donde en los últimos 15 meses la Policía Local ha logrado frentar 25 okupaciones. Sin embargo, la entrada ilegal de un grupo de adultos con siete menores en una casa de la marjal ha levantado ampollas entre los vecinos que ya se han organizado para poder hacer concentraciones periódicas enfrente de la vivienda okupada ya que reconocen tener miedo y estar preocupados por esta situación que intentan arreglar los agentes municipales pero que la ley nacional impide actuar directamente contra los okupas.

En este sentido, el portavoz del gobierno local, Vicent Sales, ha asegurado este jueves que la indignación sobre esta situación "la compartimos con los vecinos porque hay leyes que dificultan la vida a los propietarios de las viviendas y la facilitan a los okupas que entran en viviendas que no son de ellos, por lo que no pueden ir asaltando casas como esto fuera el Viejo Oeste". Sales, al igual que ya hizo la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Antonio Ortolá, el pasado martes, ha insistido en la necesidad de que el gobierno central de Pedro Sánchez cambie la ley porque "ya es un problema de inseguridad".

Por este motivo, y con el fin de que los castellonenses conozcan qué es lo que tienen que hacer en el caso de que su vivienda sea okupada, desde la Policía Local de Castelló marcan cinco consejos para prevenir estas entradas ilegales.

1. ⁠Mantén el contacto con la Sección de Proximidad y su Unidad de Barrios y Urbanizaciones de Montaña a través de tu representante vecinal

La Policía Local de Castelló cuenta con este servicio especializado, que mantiene un contacto permanente con los representantes vecinales para reforzar la prevención. Sus agentes ofrecen asesoramiento sobre las medidas de seguridad más adecuadas para cada vivienda y resuelven las dudas de los vecinos para reducir el riesgo de ocupaciones ilegales.

2•⁠ ⁠Refuerza la seguridad de tu vivienda

Como medida preventiva, valora la instalación de sistemas de protección como alarmas, puertas antiokupación, cerraduras de alta seguridad, cámaras de videovigilancia o detectores de movimiento. Estas medidas actúan como elementos disuasorios y dificultan el acceso no autorizado.

3•⁠ ⁠Evita que la vivienda presente signos de abandono

Si la vivienda va a permanecer vacía durante un tiempo, procura recoger el correo, mantener el inmueble en buen estado y, si es posible, pedir a un familiar o vecino de confianza que la supervise de forma periódica.

4•⁠ ⁠Actúa con rapidez ante cualquier indicio de ocupación

Si detectas una posible ocupación ilegal, avisa de inmediato llamando al 112 o al 092. Las primeras 48 horas son especialmente importantes para facilitar la actuación policial. Cuanto antes tenga conocimiento la Policía Local, mayores serán las posibilidades de intervenir con rapidez y eficacia.

5•⁠ ⁠Comunica cualquier actividad sospechosa

Si observas movimientos extraños en una vivienda deshabitada o detectas indicios de una posible okupación, informa de inmediato a la Policía Local. Una actuación temprana puede ser determinante para evitar que la ocupación llegue a consolidarse.