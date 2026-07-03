Ayuntamiento
Compromís denuncia un gobierno "incapaz de ponerse de acuerdo" entre PP y Vox en Castelló
Ignasi García, portavoz de Compromís, sostiene que la falta de entendimiento en el Ayuntamiento dificulta la aprobación de proyectos estratégicos para la ciudad.
El Grupo Municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló ha asegurado que las continuas discrepancias entre el Partido Popular y Vox demuestran que el gobierno municipal atraviesa una crisis interna que ya afecta al funcionamiento ordinario del Ayuntamiento y a la aprobación de proyectos estratégicos para la ciudad.
El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha afirmado que "por mucho que intenten disimular, Vox y el Partido Popular no dejan de estar enfrentados. La semana pasada volvimos a comprobarlo en el Pleno del Ayuntamiento, donde el PP votó en contra de una moción presentada por Vox y Vox votó en contra de una moción presentada por el Partido Popular".
Según Garcia, estas discrepancias no son hechos puntuales. "También las estamos viendo de forma recurrente en la Junta de Gobierno, donde los dos socios no votan lo mismo en diferentes expedientes y hacen públicas sus diferencias. Tenemos un gobierno que es incapaz de ponerse de acuerdo incluso en sus propias decisiones".
Compromís recuerda que esta división también se ha trasladado a proyectos fundamentales para Castelló. Tanto el Plan de Igualdad como el proyecto Xarxa Natura pudieron salir adelante gracias al voto favorable de los grupos de la oposición de izquierdas tras las discrepancias entre los dos socios de gobierno. "Si estos proyectos han salido adelante no ha sido gracias a la fortaleza del gobierno, sino gracias al sentido de la responsabilidad de la oposición", ha señalado Garcia.
La coalición valencianista también considera que las contradicciones entre PP y Vox se han evidenciado en otros asuntos recientes, como la polémica generada por la aplicación de la denominada "prioridad nacional", donde el gobierno municipal ha ofrecido versiones contradictorias y ha acabado rectificando tras las críticas.
Para el portavoz valencianista, esta situación demuestra que "el gobierno está más preocupado por sus disputas internas que por gobernar la ciudad". Garcia también ha recordado que Begoña Carrasco prometió reducir el coste del gobierno municipal y "ha acabado haciendo exactamente lo contrario, incrementando el número de asesores y manteniendo unos salarios que superan los 5.000 euros mensuales en el caso de los miembros del gobierno".
"Cada semana asistimos a una nueva polémica, a una nueva contradicción o a un nuevo desacuerdo entre los dos socios. Lo único que sigue uniendo al Partido Popular y a Vox es el interés por mantener sus cargos y sus sueldos pagados con el dinero de todos los castellonenses", ha concluido Garcia.
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