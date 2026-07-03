Els de la Fileta recibe un homenaje por su trayectoria durante la programación de 'A l'estiu tot lo món viu'

El Grupo Venta Nova ha acogido una nueva actividad de la programación “A l’estiu tot lo món viu”, con la actuación de la rondalla Els de la Fileta. El concejal de Barrios y Participación Ciudadana, Paco Cabañero, ha asistido al acto y ha entregado una placa de reconocimiento a la agrupación por sus años de trayectoria y su contribución a la conservación de la música y las tradiciones populares de Castellón. Durante el encuentro también se ha rendido homenaje a José López Carreras, integrante de la rondalla fallecido recientemente.

“A l’estiu tot lo món viu” es una iniciativa de la Concejalía de Participación Ciudadana y Barrios que celebra este año su tercera edición y que lleva propuestas culturales a diferentes zonas de la ciudad durante el verano y el inicio del otoño. La programación, que se desarrolla entre el 5 de junio y el 7 de octubre, incluye bailes regionales, rondallas y representaciones teatrales con el objetivo de acercar la cultura a los vecinos y convertir las plazas, parques y espacios públicos en lugares de encuentro y convivencia.

Cabañero ha destacado que este reconocimiento “pone en valor la dedicación de Els de la Fileta y su compromiso durante tantos años con la música, la cultura popular y la identidad de Castellón”. El edil también ha señalado que el homenaje a José López Carreras ha servido para recordar “su aportación a la rondalla y su implicación en la conservación y difusión de nuestras tradiciones”.

El concejal ha subrayado, además, que actividades como esta permiten acercar la cultura a los barrios, respaldar el talento local y ofrecer a los vecinos propuestas de calidad cerca de sus hogares. “Queremos que nuestros barrios tengan actividad, vida y protagonismo durante todo el año y que la cultura sea también una herramienta para compartir, convivir y reforzar los vínculos entre los vecinos”, ha afirmado.