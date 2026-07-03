Más de 8.000 personas disfrutan del Día de las Paellas en las fiestas de Sant Pere del Grau. Búscate en las fotografías y el vídeo

Más de 8.000 personas han participado este viernes en el tradicional Día de las Paellas que se ha celebrado en el paseo Buenavista del Grau con motivo de las fiestas de Sant Pere que finalizarán este domingo. Desde media mañana, los castellonenses han comenzado a preparar este plato en la cita gastronómica por excelencia y que ya se ha consolidado como uno de los actos con mayor participación de collas, peñas, grupos, graueros y visitantes.

Durante la jornada se han cocinado un total de más de 120 paellas preparadas por los diferentes grupos participantes, que han compartido un día de convivencia, gastronomía y celebración en un ambiente festivo al que hay unir el reparto de 7.000 kilos de hielo y 6.000 kilos de leña. Cada uno de los cocineros ha utilizado su pequeño secreto para cocinar la mejor paella y algunos de los grupos de amigos o políticos han optado por un cocinero profesional o por degustar este plato en alguno de los restaurantes de la zona.

Día de las paellas en Sant Pere / kmy Ros

No han faltado a la cita las reinas de las fiestas de Sant Pere, Claudia Albert Giner y María Salom Fallán; el presidente de la Comisión de Fiestas, Miguel Valerino Santolaria; y el presidente infantil, Miguel Ramírez León, además de las reinas de las fiestas de Castelló, Clara Sanz y Ana Colón.

Además, este año el Día de las Paellas ha contado con la presencia del diputado nacional y presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha estado acompañado por el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca; la presidenta de la Diputación Provincial, Marta Barrachina; la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco; además de consellers, la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner; concejales y el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez.

Feijóo disfruta de las paellas del Grau / Toni Losas

Para Carrasco, el Día de las Paellas “es una jornada festiva que cada año gana más adeptos y que refleja la unión y el hermanamiento entre las graueras y los graueros”. Carrasco ha destacado que los diferentes grupos elaboran sus propias paellas y comparten una jornada de convivencia, gastronomía y celebración en un ambiente festivo.