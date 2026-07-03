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Sebastián Pla asume la presidencia del Rotary Club de Castellón

En sustitución de José Luis Breva

Sebastián Pla, primero por la derecha, asume el cargo de presidente.

Sebastián Pla, primero por la derecha, asume el cargo de presidente. / Mediterráneo

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Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

Sebastián Pla Colomina ha asumido la presidencia del Rotary Club de Castellón en un evento de renovación de cargos que se ha celebrado recientemente. El nuevo máximo representante sustituye a José Luis Breva Ferrer al frente de este Club Rotary que es el más antiguo de la provincia y que fue creado hace más de cuarenta años.

Al acto, en el que se recordaron los principios de amistad y tolerancia que señaló hace más de 100 años Paul Harris, ha asistido la delegada de la gobernadora del distrito rotario, Mónica Gozalbo, de la Vall d'Uixó.

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