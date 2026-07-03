La Unión Musical del Grao conquista a un millar de personas con un emotivo homenaje sinfónico a ABBA

Cerca de un millar de personas han asistido al concierto que la Unión Musical del Grao ha ofrecido en el Moll de Costa dentro de la programación de las fiestas de Sant Pere.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, no ha querido perderse la actuación de la agrupación musical, que ha presentado el espectáculo “Eternamente ABBA”, un homenaje sinfónico a las canciones del conocido grupo sueco.

La banda, dirigida por Carlos Cifre Granell, ha contado en esta ocasión con las voces de Laia Benaches, Kevin Coll y Aisha Bordas, quienes han interpretado algunos de los temas más populares de ABBA acompañados por los músicos de la formación del Grao.

La alcaldesa ha estado acompañada, entre otros representantes municipales, por la teniente de alcalde del Distrito Marítimo, Ester Giner.

Carrasco ha destacado que “en el año en el que la Unión Musical del Grao celebra su 30.º aniversario, la banda nos ha hecho disfrutar de un concierto con canciones que nunca pasan de moda, como las de ABBA”.

Además, ha señalado que “el programa de las fiestas de Sant Pere 2026 está pensado para ofrecer espectáculos y actividades dirigidos a públicos de todas las edades y para todos los gustos”.

Este es el cuarto año consecutivo en el que la Unión Musical del Grao actúa en el Moll de Costa dentro de las fiestas de Sant Pere. En esta edición, la agrupación ha aportado la parte instrumental del espectáculo y ha estado acompañada por las voces de tres artistas.