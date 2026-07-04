Castelló activa un dron para extremar la vigilancia de las playas desde el cielo

El Ayuntamiento de Castelló ha activado desde el pasado 1 de julio el nuevo dron de socorrismo que forma parte del dispositivo de vigilancia y salvamento en las playas del municipio. Coincidiendo con el inicio del periodo de mayor afluencia de bañistas, esta herramienta tecnológica refuerza la capacidad de prevención, vigilancia e intervención del servicio de playas, permitiendo actuar con mayor rapidez y eficacia ante cualquier incidencia en el litoral.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha destacado que "la incorporación del dron supone un importante avance en la seguridad de nuestras playas. Nos permite disponer de una visión aérea en tiempo real, mejorar la vigilancia preventiva y reducir los tiempos de respuesta en caso de emergencia, especialmente durante los meses en los que nuestras playas registran una mayor presencia de vecinos y visitantes".

El concejal Ortolá junto al dron y los responsables de manejarlo, en imagen de archivo. / Mediterráneo

El dron de socorrismo está diseñado específicamente para apoyar las labores de vigilancia desde el aire, facilitando la localización de personas en dificultades, el seguimiento de incidencias y la coordinación de los equipos desplegados en tierra y en el mar. Además, está equipado con sistemas de comunicación, megafonía y elementos de apoyo al rescate, como chalecos salvavidas, que pueden resultar determinantes mientras llegan los socorristas al punto de intervención.

Gracias a su capacidad de ofrecer una visión panorámica del litoral, el dispositivo permite detectar con mayor rapidez situaciones de riesgo, supervisar zonas de difícil acceso y mejorar la coordinación entre los distintos recursos que intervienen en una emergencia, optimizando así la seguridad de los bañistas.

Tres drones al servicio de la seguridad del litoral

El concejal ha recordado que este verano el dispositivo de seguridad de las playas cuenta con el apoyo de tres aeronaves no tripuladas, cada una con funciones específicas y complementarias.

Por un lado, el dron de socorrismo presta servicio directo dentro del operativo de playas para labores de vigilancia, prevención y apoyo inmediato en rescates.

A este recurso se suma el nuevo dron del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Castelló, incorporado gracias al convenio de colaboración con la Autoridad Portuaria de Castellón. Se trata de una plataforma aérea profesional preparada para operar en escenarios complejos, equipada con cámaras de alta precisión, sistemas de megafonía, focos de iluminación y capacidad para integrar distintos sensores según las necesidades de cada intervención.

Esta aeronave constituye una herramienta de gran utilidad para la búsqueda de personas, el reconocimiento aéreo, la valoración de emergencias, el apoyo a la dirección de las intervenciones y la coordinación de recursos tanto en el entorno litoral como en el ámbito portuario, reforzando la capacidad operativa del Servicio de Bomberos.

Asimismo, el dispositivo se completa con el dron de la Unidad de Protección del Medio Ambiente (UPROMA) de la Policía Local, que desarrolla labores de vigilancia preventiva del litoral, control ambiental y apoyo en la detección de posibles incidencias, contribuyendo también a mejorar la seguridad y la protección del entorno costero.

Ortola ha señalado que "la incorporación de estos medios tecnológicos refleja el compromiso del Ayuntamiento por seguir modernizando los servicios de emergencia y aprovechar todas las herramientas disponibles para ofrecer una respuesta cada vez más rápida, coordinada y eficaz".

Un dispositivo reforzado hasta el 30 de septiembre

Por otro lado, cabe recordar que el servicio de salvamento y socorrismo permanecerá operativo hasta el próximo 30 de septiembre, en horario de 11.00 a 20.00 horas, con un dispositivo integrado por un jefe de playa, dos patrones de moto acuática, 15 socorristas, un enfermero, un técnico en emergencias sanitarias y una ambulancia de soporte vital avanzado.

El operativo dispone además de dos motos acuáticas de rescate, una lancha de intervención, un buggy para desplazamientos rápidos por la arena, cuatro postas sanitarias distribuidas entre el Planetario, el Pinar, el Gurugú y el Serradal, siete torres de vigilancia y conexión directa por radio con los Bomberos municipales, reforzando así la coordinación entre todos los servicios de emergencias que actúan en el litoral castellonense durante la temporada estival.