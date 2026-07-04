Cogida en el 'bou al carrer' del Grau: susto para un aficionado de 52 años

Un varón de 52 años y vecino de Burriana ha resultado esta tarde herido como consecuencia del varetazo --golpe lateral que le ha asestado el toro con la pala del cuerno (conocida como vareta), sin que se haya producido una cornada-- que ha sufrido al participar en el acto que se celebrado en el recinto taurino dentro de las fiestas de Sant Pere del Grau, según han confirmado a este periódico tanto fuentes sanitarias como de la Policía Local.

Momentos después de producirse el varetazo. / GABRIEL UTIEL BLANCO

El aficionado ha sufrido fractura distal del fémur y derrame de la articulación de la rodilla izquierda tras una primera inspección por parte del servicio médico especialista para este tipo de eventos, según han explicado las mismas fuentes expertas al periódico Mediterráneo. El herido ha sido trasladado al Hospital General para la realización de más pruebas.