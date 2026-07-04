Los Moros d'En Trilles mejoran la plaza de la Virgen del Carmen del Grau. Esto es lo que ha pasado

Los miembros de la Filà d'En Trilles el Grau han protagonizado este sábado uno de los actos más esperados por los socios de esta entidad festera y grauera durante las fiestas en honor a Sant Pere. Se trata de la rotulación, en un azulejo y con el logotipo de la filà y el escudo de Castelló, de una de las calles o plazas del distrito marítimo y en esta ocasión ha sido la plaza Virgen del Carmen la que ha estrenado placa en el transcurso de un emotivo acto al que han asistido la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner; representantes de esta asociación encabezados por su presidente, Vicente Salvador; así como las reinas de las fiestas de Sant Pere, Claudia Albert y María Salom, junto a los presidentes Miguel Valerino y Miguel Ramírez (infantil).

Los representantes de las fiestas de Sant Pere junto a los Moros d'En Trilles y la tenienta de alcalde del Grau, Ester Giner. / GABRIEL UTIEL BLANCO

La placa, en blanco, con las letras en azul marino y en castellano y en valenciano, ha sido descubierta por los representantes festivos.