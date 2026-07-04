El PSPV denuncia "nuevas deficiencias" en las playas accesibles de Castelló

La portavoz del grupo municipal socialista, Patricia Puerta, ha denunciado que la campaña del gobierno de Begoña Carrasco para presentar las playas accesibles de Castelló como un ejemplo de inclusión "es una nueva operación de propaganda que no se corresponde con la realidad que encuentran las personas usuarias".

Tras la denuncia pública realizada a principios de junio por el PSPV sobre las deficiencias de las playas adaptadas, el gobierno municipal difundió un listado de mejoras y nuevos recursos para trasladar la imagen de que el problema estaba resuelto. Sin embargo, “hemos comprobado sobre el terreno que continúan existiendo importantes carencias que dificultan el uso de estos espacios por parte de las personas con movilidad reducida”.

Imagen de una playa accesible de Castelló. / Mediterráneo

"Una vez más, el gobierno de Carrasco ha preferido vender titulares antes que solucionar los problemas. La accesibilidad no se consigue anunciando solo nuevas sillas anfibias o pasarelas, sino garantizando que todos los elementos funcionen correctamente ", ha señalado Puerta.

Comisión informativa

Ante esta situación, los socialistas trasladaron este lunes varias peticiones durante la comisión informativa municipal para corregir las deficiencias detectadas en la playa accesible del Pinar. Entre ellas, el PSPV ha reclamado la reposición de la caseta de madera que proporciona sombra a la plataforma accesible durante las horas de la tarde o, en su defecto, la instalación de un sistema alternativo que garantice esa protección frente al sol. Asimismo, ha denunciado que el cambiador adaptado carece del equipamiento mínimo necesario para que las personas usuarias puedan cambiarse con dignidad y autonomía.

Además, también se ha solicitado que el personal especializado de atención al baño supervise el uso del mobiliario reservado para evitar que sea ocupado por personas sin discapacidad, “una situación que se repite con frecuencia y que limita el acceso de quienes realmente demandan estos recursos”.

A ello se suma la necesidad de reparar la ducha adaptada de la playa del Pinar, que presenta un deficiente estado de conservación y provoca la acumulación de agua, así como la reposición de las barandillas de acceso al mar, actualmente inexistentes en uno de los puntos adaptados.

“La accesibilidad no puede convertirse en un escaparate para hacerse fotografías al inicio del verano mientras las personas con discapacidad siguen encontrando obstáculos para disfrutar de nuestras playas", ha concluido Patricia Puerta, quien reclama a Carrasco “más hechos y menos propaganda”.