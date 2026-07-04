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La subida al campanario del Grau en las fiestas de Sant Pere pone fin a las celebraciones de su 25 aniversario

Las reinas y máximos representantes de las festividades han conocido la torre por dentro

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Gabriel Utiel

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Paloma Aguilar

Paloma Aguilar

Castellón

La subida guiada al campanario del Grau ha tenido lugar este sábado dentro de las fiestas de Sant Pere y es el colofón a la programación de actos prevista para celebrar el 25 aniversario de esta torre. Además de las reinas y máximos representantes de las fiestas marineras, han participado en esta actividad numerosos vecinos que también han visitado los carteles informativos sobre el campanario en la misma iglesia de Sant Pere del distrito marítimo.

Los máximos representantes de las fiestas de Sant Pere en lo alto del campanar del Grau, este sábado.

Los máximos representantes de las fiestas de Sant Pere en lo alto del campanar del Grau, este sábado. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Además de esta subida, el 1 de julio tuvo lugar una actuación del Grup de Danses Illes Columbretes junto al Gremi de Campaners con motivo de esta onomástica y también incluida en las celebraciones festivas que este domingo concluyen en el Grau.

Una imagen del Grau desde lo alto del campanar.

Una imagen del Grau desde lo alto del campanar. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Vecinos leen los carteles informativos sobre el campanario del Grau.

Vecinos leen los carteles informativos sobre el campanario del Grau. / GABRIEL UTIEL BLANCO

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