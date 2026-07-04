Celebración
La subida al campanario del Grau en las fiestas de Sant Pere pone fin a las celebraciones de su 25 aniversario
Las reinas y máximos representantes de las festividades han conocido la torre por dentro
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La subida guiada al campanario del Grau ha tenido lugar este sábado dentro de las fiestas de Sant Pere y es el colofón a la programación de actos prevista para celebrar el 25 aniversario de esta torre. Además de las reinas y máximos representantes de las fiestas marineras, han participado en esta actividad numerosos vecinos que también han visitado los carteles informativos sobre el campanario en la misma iglesia de Sant Pere del distrito marítimo.
Además de esta subida, el 1 de julio tuvo lugar una actuación del Grup de Danses Illes Columbretes junto al Gremi de Campaners con motivo de esta onomástica y también incluida en las celebraciones festivas que este domingo concluyen en el Grau.
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