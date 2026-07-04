La vuelta al mundo del último inquilino del ‘Garaje del Inglés’

A comienzos del siglo XX, el inglés Russell Ecroyd Neild -cuyos padres se habían instalado años atrás en la provincia- abrió con un socio un taller de bicicletas en la calle Ximénez. Pronto lo trasladó muy cerca de allí, al edificio de la esquina de Escultor Viciano y Lluís Vives. Y al negocio inicial se sumaron otros, desde una línea de autobuses a un garaje de vehículos. Así pasó a conocerse el lugar como el Garaje del Inglés, por la nacionalidad del empresario cuáquero. Su propietario se casó en 1913 con María Perez Rodríguez, y las vicisitudes de la vida llevaron a que quien heredara finalmente el inmenso edificio fuese su cuñado.

Manuel Pérez Rodríguez fue un ilustrado rentista de credo evangelista que permanecería soltero y cuya mentalidad contrastaría con el nacionalcatolicismo de la España franquista, convirtiéndolo en un rara avis en el Castellón de la época, si bien pasó desapercibido para la mayor parte de los castellonenses, si exceptuamos sus amistades. Lo sabemos gracias a los dietarios privados que tras su muerte quedaron en su casa y que posteriormente fueron analizados en el marco del pleito por la herencia familiar. Pero sobre todo, lo sabemos gracias al libro Siempre seremos ayer, en el que el periodista y ex director de Mediterráneo Javier Andrés recogió pormenorizadamente, como reza el subtítulo, «los diarios olvidados en el Garaje del Inglés».

Artículo publicado el viernes 15 de mayo de 1936 en 'Heraldo de Castellón' / Archivo Municipal de Castellón

En enero de 1936, Manuel Pérez frisaba la cuarentena. En España, la tensión política crecía a ojos vista. En febrero habría elecciones, las últimas en varias décadas. Ignorante como sus compatriotas de la tragedia que se avecinaba en forma de Guerra Civil, nuestro protagonista salía de Castellón el miércoles 22 de enero para emprender un viaje sencillamente inconcebible para la inmensa mayoría de mortales de su época: nada menos que la vuelta al mundo. Desde la Plana, Pérez se desplazó a Barcelona, y de allí pasando por París al puerto francés de Le Havre, donde embarcaría en el vapor RMS Andania, de Cunard Line, que cubría la travesía del Atlántico Norte en diez días.

Un relato en diferido

Los lectores de Heraldo de Castellón, no obstante, solo tendrán noticia de la peripecia de su vecino el sábado 21 de marzo, cuando Pérez andaba ya a decenas de miles de kilómetros. Bajo el título «Un castellonense por las rutas del mundo», Tena Lasarte firmaba una pieza en la que da cuenta de la llegada de una postal remitida desde Honolulu. Subrayaba el autor que el castellonense estaba realizando «uno de esos viajes turísticos llenos de fantasía y que escapan a la mayoría de los mortales por el tiempo que se emplea y coste de su realización», apelando al lector a calcular «qué cúmulo de sensaciones y cuántas enseñanzas no obtendrá el amigo Pérez al finalizar esta formidable ruta de 46.000 kilómetros».

Artículo publicado el miércoles 15 de julio de 1936 en 'Heraldo de Castellón' / Archivo Municipal de Castellón

Pero habrá de ser el propio protagonista quien relate los pormenores de su viaje. Lo hará en un extenso serial de artículos que se irán publicando en portada en el propio Heraldo de Castellón, su narración arrancará el lunes 4 de mayo, solo nueve días después de su regreso a casa el 25 de abril. En la primera entrega, firmada como M. Pérez Rodríguez, subraya cómo, a unas horas de embarcar rumbo al puerto canadiense de Halifax, «la emoción que me embarga se acrecienta ante la perspectiva tan halagadora de lo que va a ser mi viaje». En el artículo que se publicaría el viernes 15 de mayo, relataba las sensaciones de la primera vista de Nueva York desde el mar: «he salido al puente y la vista que se me ofrece es algo asombroso, fantástico, que escapa a toda ponderación (…) Los rascacielos del bajo Manhattan, el Rockefeller Centre (…) el Woolworth, el Empire, con sus miles de ventanas y aristas metálicas al reflejo del sol parecen de oro y plata. Por la noche todos encendidos resultan de una belleza impresionante y dan la sensación de que se van a caer encima de uno». En el siguiente artículo, todos bajo el epígrafe Mi viaje alrededor del mundo, Manuel Pérez contaría que en esos precisos días se estrenaba en la ciudad Tiempos modernos de Charles Chaplin. «La vista desde el Times Square hasta la calle 49 Broadway ofrece millares de anuncios con todas las combinaciones de luces (…) en fin, un espectáculo que solo contemplándolo es como puede uno colmar la imaginación».

Artículo publicado el viernes 14 de agosto de 1936 en 'Heraldo de Castellón' / MED_EXTERNAS_CORREO

Su aventura americana se completaría con momentos tan espectaculares como el de la visita a las cataratas del Niágara… o el recibimiento del alcalde de Kansas City, Bryce B. Smith, quien le entrega un pergamino «con el sello de la ciudad en oro, cintas con los colores del Estado y su firma, para recuerdo de mi estancia en el corazón de Norteamérica». Más tarde, el 24 de junio, los lectores de Heraldo conocerían por sus ojos nada menos que el Gran Cañón del Colorado: «la tierra se abre en una distancia de 400 kilómetros y la grieta de una profundidad que causa espanto, tiene toda la gama de colores del arco iris». En su relato, el autor del artículo recalcaba lo acelerado de su viaje: «recorro diariamente 900 kilómetros y un día sí y otro no, duermo en el camino». Una de sus últimas visiones en EEUU corresponde al Golden Gate Bridge en construcción -se inauguraría el 27 de mayo de 1937- en la bahía de San Francisco. Desde allí, embarca hacia Hawái en el buque japonés Taiyo Maru, donde le asignan un criado nipón, sin preaviso y pese a su protesta: «cada viajero tiene uno a su servicio, que además preparan la mesa y limpian el camarote». El barco va repleto de japoneses, y en el artículo que se publica el 15 de julio, Pérez observa: «me hizo desde el primer momento mucha gracia el modo de saludar, que ya conocía por las descripciones de Blasco Ibáñez, un tanto exageradas, pues se inclinan un sinnúmero de veces».

Lejos de la guerra

La casualidad querría que en el artículo que ve la luz el 17 de julio, víspera del golpe militar, el viajero contara una noticia de febrero -recibida a bordo por radio- según la cual en España, «los jefes socialistas anunciaron el Soviet español». Interrogado por otros pasajeros, Pérez les hace ver «la fantasía que corre y se desborda de la anterior noticia y que en España, pese a cuanto se diga, reina tranquilidad y sosiego». Iniciado el conflicto bélico, los episodios de la vuelta al mundo del castellonense se entremezclarían en portada con las trágicas noticias del frente hasta la última entrega del serial, el 9 de octubre, con una pausa de varios días en septiembre tras la toma de control de Heraldo por parte del Frente Popular.

Artículo publicado el miércoles 16 de septiembre de 1936 en 'Heraldo de Castellón' / Archivo Municipal de Castellón

En la Gran Muralla China

Entre los capítulos más coloristas, su descubrimiento de las geishas en Kobe (Japón), tras visitar Tokio, Nara y Kyoto: «existen miles de ellas en este barrio ya que la profesión no está mal considerada en el país». El 14 de agosto era el turno de China, con el episodio de su paso por la Gran Muralla, una «obra gigantesca que no hay pluma capaz de describir», y que califica como «pared ciclópea» que puesta en línea recta «daría la vuelta al mundo». Precisamente a la vuelta al hotel desde esta excursión, Pérez se llevará el gran susto de su periplo, al extraviarse por un rato y perder de vista a sus compañeros del pasaje. También visitará Shanghái.

El 16 de septiembre, la crónica se ocupa del episodio de la isla malaya de Penang, a la que Pérez había llegado en realidad el 3 de abril, donde visita «el templo de las serpientes sagradas». Las hay «de todos los colores imaginables». Tras atracar en Colombo (Ceilán), «la isla de los aromas» y narrar su paso por Yemen, el relato entraría en su fase final atravesando el Canal de Suez, con una breve escala en Port Said. Ya solo quedaba cruzar el Mediterráneo y poner el epílogo en su último escrito: «Nadie hubiera querido que este viaje llegara a su término», escribe Manuel. El consuelo que le quedaría pasaba por «las promesas de una eterna amistad» con otros viajeros, pensando que en Canadá, Los Ángeles, Tokio, Shanghái, Madras u Oslo «tengo una casa abierta y unos brazos prestos a estrecharme».

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