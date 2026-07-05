500 vecinos piden la protección del pino centenario de la zona de Soler i Godes en Castelló

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló ha reclamado al gobierno municipal del Partido Popular y Vox que atienda la petición del vecindario y preserve el pino centenario situado en el entorno del Soler i Godes y el Pont de Ferro, después de que cerca de 500 personas hayan apoyado, mediante una campaña de recogida de firmas, la conservación de este conjunto arbóreo. Este periódico ya publicó en el mes de abril el inicio de una campaña por parte de un vecino para pedir la protección de este árbol frente al desarrollo urbanístico previsto en la zona.

La coalición recuerda que ya solicitó formalmente al Ayuntamiento que valorara si este ejemplar reunía las condiciones para ser catalogado como árbol monumental, una petición que todavía no ha recibido respuesta a pesar del compromiso adquirido por el gobierno municipal de estudiarla.

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, ha señalado que "las últimas olas de calor nos dejan una evidencia muy clara: nuestras ciudades no están preparadas para soportar temperaturas cada vez más extremas. Por eso no solo debemos plantar nuevos árboles, sino también conservar los grandes ejemplares que ya tenemos".

Garcia ha recordado que un árbol capaz de generar una sombra efectiva necesita décadas de crecimiento. "No podemos sustituir de la noche a la mañana un árbol centenario. Cuando desaparece un ejemplar de estas características, también desaparecen los beneficios ambientales que aporta y que tardaremos muchos años en recuperar", ha explicado.

Por este motivo, Compromís pide al Ayuntamiento que revise el planeamiento urbanístico de la zona y trabaje con los promotores para compatibilizar el desarrollo urbanístico con la conservación del patrimonio arbóreo existente.

"Las ciudades del futuro necesitan más sombra, más zonas verdes y más espacios naturales. Debemos empezar a entender que proteger un árbol centenario también es una política de salud pública, porque ayuda a reducir la temperatura de las calles y mejora la calidad de vida de los barrios", ha afirmado Garcia.

La coalición también ha querido poner en valor la movilización ciudadana impulsada por el vecindario, que ha conseguido cerca de medio millar de firmas reclamando la conservación del pino. "Cuando cientos de personas se movilizan para defender un árbol, lo mínimo que debe hacer el Ayuntamiento es escucharlas y estudiar todas las alternativas posibles antes de permitir su desaparición", ha concluido el portavoz valencianista.