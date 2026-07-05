Afanias homenajea a Armando Portolés: el 'genio' más querido de Castelló

Hablar de Afanias, es hablar de Armando Portolés. Y por este motivo, por el cariño que siempre le han tenido sus monitores y compañeros, este genio, el más querido de Castelló y un referente de la asociación, ha recibido un caluroso y merecido homenaje en el centro donde ha acudido cada día desde los años 70. Últimamente participaba de forma activa en el taller de imprenta, lo que siempre le gustó como buen jefe de prensa de la entidad social, y se va de Afanias por la puerta grande, como se merece.

Armando Portolés es una de las personas más queridas por los castellonenses. / Afanias

Fue una fiesta organizada desde el cariño y desde el corazón donde hubo una comida a la que también asistieron los responsables gestores de este recurso asistencial y palabras de agradecimiento de Armando Portolés a Afanias donde siempre tendrá las puertas abiertas, tanto él como su familia. Armando Portolés, que en la actualidad tiene 67 años, ha sido siempre una institución de Afanias y conocido por todo Castelló. Muy pocos eran los actos dónde no se veía a Armando y a los que acudía, que eran decenas, siempre estaba atento a lo que acontecía y dispuesto a comentarlos. Sabe mucho y los castellonenses más cercanos a él, siempre han aprendido.

Armando Portolés, junto a sus compañeros y su monitor, José Meseguer, en la fiesta que le organizaron en Afanias. / Afanias

Ahora, pese a estar bien de salud tiene algunos achaques debido a su edad, pasará a una residencia de mayores, dejando una gran huella en el centro ocupacional de Afanias. "Era un lector empedernido del periódico Mediterráneo y su primera misión cuando llegaba al centro de Afanias, era leer todo el diario cuyas noticias comentaba con mucha gente", recuerda el presidente de Afanias, Héctor Redó. "Armando conoce a todo el mundo, tiene una memoria increíble, conoce también a numerosas personas y recuerda cada momento que ha pasado con ellas", continúa Redo.

Todo el mundo recuerda a Armando por su sabiduría y sensibilidad. / Afanias

De hecho, muy significativa es su sabiduría sobre las alineaciones de los equipos de fútbol de todas las categorías que a más de uno dejaba con la boca abierta, por muy entendido que este fuera en la materia. Además, es un forofo del CD Castellón y siempre solía llamar a la redacción de este diario para interesarse por el resultado de su equipo.

Otro momento de Armando Portolés en el centro Afanias. / Afanias

Además, si hay alguna persona que en los últimos tiempos ha estado muy cerca de Armando Portolés, ese es José Meseguer, su monitor en Afanias, quien ha estado muy pendiente de él y de los cuidados que pudiera necesitar.

Armando Portolés ha sido el jefe de prensa de Afanias. / Afanias

El apreciado y respetado Armando Portolés pasa a una nueva etapa en la que seguro, lo primero que hace al levantarse, es leer el periódico para seguir informándose de lo que acontece en su querido Castelló.

Una bonita imagen en la explanada de la basílica de la Virgen del Lledó. / Afanias