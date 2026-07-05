El antiguo convento de los Carmelos de Castelló formará parte de una zona residencial

El antiguo convento de los Carmelos formará parte de una zona residencial después de que el pasado pleno aprobara y activara el desarrollo urbanístico de la zona que hará una empresa privada y que conllevará la construcción de un edificio de viviendas junto a este recinto --hoy en desuso-- y en un solar entre la avenida Capuchinos y la calle Juan de la Cierva de 4.775 metros cuadrados destinados a la edificación.

El antiguo convento, junto a la avenida Capuchinos. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Es una actuación que ahora ha retomado el Ayuntamiento de Castelló y después de que haya estado varios años paralizada. Tras la compra del convento a la Orden Carmelita por parte de una empresa, el consistorio ha dado luz verde a estos trabajos que permitirán ganar zona verde abierta a la ciudad de 1.546 metros cuadrados y que se sumará a la plaza Juan XXIII, la avenida Capuchinos y la plaza Primer Molí. «Dinamizará la zona y se terminará de urbanizar la manzana que quedaba pendiente», explicó el concejal de Urbanismo, Sergio Toledo, a este diario.

Esquina entre avenida Capuchinos y la calle Juan de la Cierva. / GABRIEL UTIEL BLANCO

De hecho, tras la eliminación de la tapia de piedra actual permitirá integrar también el antiguo convento ubicado sobre suelo terciario y que, si bien en un principio su destino parecía que iba a ser una residencia para personas mayores, ahora, y según ha podido saber este periódico, el uso habría variado y, tras su reforma, destinarse a pisos (se baraja que fueran de alquiler), lo que completaría toda la manzana residencial y también se generaría un espacio amplio en su patio interior para uso diverso. De hecho, la nueva propiedad del inmueble ha comenzado ya con los trabajos de limpieza y trasiego de muebles que se encuentran en el interior del edificio, según comentaron testigo de estos movimientos.

Solar interior que se convertirá en una zona verde tras el derribo de la tapia. / GABRIEL UTIEL BLANCO

«Esta es la legislatura de la vivienda con la adquisición de pisos sociales y nuevos edificios» Sergio Toledo — Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Castelló

A este respecto, Toledo señaló que esta es «la legislatura de la vivienda, con 18 viviendas sociales compradas en tres años multiplicando por seis las ocho que compró el gobierno anterior». «Estamos construyendo, de la mano de l’Entitat Valenciana de l’Habitatge (EVHA) de la Generalitat Valenciana, 123 VPP para jóvenes con el desarrollo de seis sectores de la ciudad para construir viviendas», manifestó Toledo, quien recordó que en total serán 4.200 nuevas viviendas, el 40% de protección pública, «por solo un sector desarrollado en ocho años con la izquierda». «En solo tres años se están construyendo 1.719 viviendas en Castelló y, de esta cantidad, 230 son de VPP y esto sí que es trabajar por la vivienda», concluyó el edil responsable del área de Urbanismo de la capital.