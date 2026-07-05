Castelló entrega los primeros 30 libros autobiográficos gracias a VersedIA

La concejala de Gente Mayor de Castellón, Clara Adsuara, ha comentado este domingo que “ya se han entregado los primeros 30 ejemplares ejemplares elaborados a partir de las vivencias compartidas por los participantes durante un taller desarrollado en el Centro de Envejecimiento Activo de la calle Antonio Maura”.

Adsuara ha recordado que “esta iniciativa ha sido posible gracias a la puesta en marcha de un proyecto, de una innovadora aplicación desarrollada en Castelló, llamada VersedIA, que transforma recuerdos, experiencias y vivencias personales en libros biográficos físicos y digitales. Y lo hace mediante un sistema de voz e inteligencia artificial, apoyándose en las nuevas tecnologías”.

La edila ha insistido en que “estos libros son mucho más que un recuerdo, ya que representan el homenaje a toda una vida, que puede ser compartida y conservar para siempre”.

“Se trata de un puente entre los recuerdos, la memoria de nuestra gente mayor aprovechando todas las posibilidades de la Inteligencia Artificial aplicada, en este caso, a conservar los recuerdos de nuestro mayores. Seguimos cuidando de nuestros mayores, ayudándoles en su día a día y favoreciendo que su legado permanezca para siempre”, ha resaltado.

La edila ha remarcado que “estos libros se han ido eleborando a través del taller taller sobre inteligencia artificial y memoria que se ha desarrollado en el Centro de Envejecimiento Activo (CEA), de la calle Antonio Maura de Castellón, dentro del programa de actividades que este centro ofrece a la ciudadanía”.

Además, Adsuara ha querido resaltar que “la empresa que ha hecho posible esta iniciativa “VersedIA” es castellonense, nacida del ecosistema emprendedor de nuestra Universitat Jaume I, por lo que también apoyamos al talento emprendedor de la nuestra ciudad”.

Nuevas inscripciones a través de la Oficina del Mayor

Adsuara ha subrayado que “todas las personas que quieran confeccionar su propio libro de recuerdos, tal y como han hecho ya los primeros 30 participantes en este proyecto, podrán hacerlo poniéndose en contacto con el Negociado de Personas Mayores del Ayuntamiento de Castellón. Para ello basta con que llamen al teléfono 683 47 47 85.

Adsuara ha animado a que sean muchos más las personas mayores que participen de este proyecto que impulsamos desde el Ayuntamiento de Castellón y que sirve para poner en valor y que no caigan en el olvido todos esos recuerdos, esas vivencias de nuestra gente mayor. Un patrimonio que queda para siempre recogido para las familias para siempre y que es, al mismo tiempo, historia de una parte importantísima de nuestra ciudad”.

Clara Adsuara ha hecho hincapié en que “desde el equipo de Gobierno que lidera la alcaldesa, Begoña Carrasco, estamos impulsando proyectos como este, que se enmarcan asimismo dentro de los objetivos del I Plan Municipal de Personas Mayores. Un plan que está diseñado para luchar contra la soledad no deseada, para favorecer el empoderamiento, la autonomía personal, el envejecimiento activo y la mejora del bienestar emocional y cognitivo de este colectivo.

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“Y vamos a seguir impulsando actividad y proyectos como este para conseguir mejorar la calidad de vida y el bienestar de una parte tan importante de nuestra ciudad como son las personas de más edad, ya que uno de cada cinco castellonenses tiene más de 60 años”, ha recordado finalmente la concejala.