El espectáculo ‘Esclat de Foc’ de Dimonis de la Plana llena de fuego y magia las fiestas de Sant Pere

El Esclat de Foc, organizado por la asociación cultural Dimonis de la Plana, ha llenado de fuego, música y magia la noche del Grau como una de las grandes novedades incorporadas este año al programa de las fiestas de Sant Pere, que cuentan con más de 200 actos. El correfoc ha tenido como eje central la figura del Bou de Foc un elemento escogido expresamente para rendir homenaje a una de las señas de identidad más queridas del distrito marítimo del Grau.

La concejala de Fiestas, Noelia Selma, ha destacado que “el Esclat de Foc ha sido una de las grandes novedades de las fiestas de Sant Pere de este año, una propuesta que ha unido tradición, cultura popular, música y pirotecnia, que ha rendido homenaje a la pasión por los toros y que ha contado con una gran respuesta por parte del público”.

Por su parte, la teniente de alcalde del Grau, Ester Giner, ha subrayado que “este espectáculo ha contribuido a llenar de vida las calles del Grau en una noche muy especial para los vecinos y visitantes, reforzando el carácter participativo y popular de nuestras fiestas”.

Este gran correfoc ha recorrido el eje formado por la Porta de la Mar, el paseo Buenavista, la avenida del Port y el Casal Jove. El espectáculo pirotécnico ha sido uno de los puntos fuertes de la noche, con el disparo de 70 kilos de pólvora neta y más de 2.000 artificios pirotécnicos, entre ellos carretillas, surtidores, bengalas, tracas, fuentes y cascadas.

El espectáculo ha comenzado con el disparo de una traca encendida por las Reinas de las Fiestas de Sant Pere 2026 Claudia Albert Giner y María Salom Fallan, que han asistido junto a los presidentes Miguel Valerino Santolaria y Miguel Ramírez León.

Durante todo el trayecto, la parte musical ha estado encabezada por más de 20 dolçainers y tabaleters de Dimonis de la Plana y la Colla Xaloc, que han abierto paso a la comitiva. Por su parte, la Batucada de Dimonis de la Plana ha cerrado el recorrido del correfoc. A lo largo del itinerario, los dimonis han realizado encendidas periódicas y han disparado una gran cantidad de carretillas, que han llenado de chispas y ambiente festivo todo el recorrido.

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A su llegada al Casal Jove, el Esclat de Foc ha finalizado con una gran encendida conjunta el disparo de estructuras pirotécnicas y una apoteosis final que ha puesto el broche a una de las noches más espectaculares de las fiestas de Sant Pere.