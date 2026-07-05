El Grau de Castelló despide este domingo las fiestas en honor a Sant Pere con paellas y un gran espectáculo

Las fiestas en honor a Sant Pere del Grau de Castelló llegan este domingo a su fin con un concurso de paellas que se ha celebrado en el centro del Grau y donde han participado diversas peñas y grupos de amigos en un ambiente festivo y de hermandad dentro de un fin de semana donde multitud de personas han vibrado con la actuación de Isabel Aaiún, cantante de La potra salvaje, uno de los grandes fenómenos musicales de los últimos años en España.

El concurso de paellas ha tenido lugar este domingo a mediodía en el Grau. / Gabriel Utiel

El tema, convertido en himno popular tras viralizarse en redes sociales y sonar en fiestas, celebraciones y eventos multitudinarios, acumula más de 46 millones de reproducciones en Spotify en su versión original. Su actuación aportó uno de los momentos más esperados de la programación y reforzó el ambiente participativo y festivo que estos días llena las calles con motivo de estas celebraciones en honor al santo marinero.

Un momento de la actuación de la cantante del tema 'La potra salvaje'. / Mediterráneo

Por otra parte, este sábado por la noche también ha tenido lugar el novedoso correfoc protagonizado por Dimonis de la Plana por las calles del Grau, con 70 kilos de pólvora neta y más de 2.000 artificios pirotécnicos, entre ellos carretillas, surtidores, bengalas, tracas, fuentes y cascadas y cuyo inicio, con el encendido de la traca, corrió a cargo de las reinas de las fiestas de Sant Pere 2026, Claudia Albert Giner y María Salom Fallan, que asistieron junto a los presidentes Miguel Valerino Santolaria y Miguel Ramírez León.

Imagen del correfoc de Dimonis de la Plana en el Grau. / Mediterráneo

Para concluir las fiestas de este año de las que han disfrutado los graueros y visitantes, esta tarde tiene lugar el tradicional Visca Sant Pere con un gran espectáculo de luz y color.